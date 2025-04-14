onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selin Şekerci Hastalandı, "Covid'e El Öptüren Bir Salgın" Diyerek Son Halini Paylaştı

Selin Şekerci Hastalandı, "Covid'e El Öptüren Bir Salgın" Diyerek Son Halini Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.04.2025 - 14:31

Melekler Korusun ve Kaçak Gelinler gibi sevilen dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Selin Şekerci, bu kez hayranlarını üzen bir açıklamayla gündeme geldi. 

Son dönemlerde ekranlarda yer almasa da sosyal medyada oldukça aktif olan Şekerci, hastalıkla boğuştuğu günleri takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşık 15 gündür influenza ile mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, vücudunun adeta alarm verdiğini belirtti. Strese bağlı olarak yüzünde çıkan rozalardan da bahseden Şekerci, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. ‘Covid’e el öptüren bir salgın’ sözleriyle yaşadıklarını anlatan oyuncu, “Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanıyorum” diyerek süreci özetledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Selin Şekerci, yer aldığı projelerde hem güzelliği hem oyunculuğuyla izleyicinin hafızasına kazınmış bir isim.

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Selin Şekerci, yer aldığı projelerde hem güzelliği hem oyunculuğuyla izleyicinin hafızasına kazınmış bir isim.

Son yıllarda dizilerde çok fazla yer almıyor belki ama Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. 

Takipçileri onu zaman zaman neşeli videolarla, bazen de içten açıklamalarıyla görmeye alışık. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde çok konuşulan “Turkish Delight” akımına o da katılmıştı.

Kendi yaptığı makyajla kamera karşısına geçen güzel oyuncunun, Türkan Şoray’ı andıran büyük gözlerine yaptığı makyajı büyük beğeni toplamıştı.

Kaçıranlar için:

Kendine özgü tarzı ve doğal halleriyle sosyal medyada oldukça sevilen Şekerci, bu kez daha tatsız bir sebeple gündeme geldi.

Kendine özgü tarzı ve doğal halleriyle sosyal medyada oldukça sevilen Şekerci, bu kez daha tatsız bir sebeple gündeme geldi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Şekerci, son 15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçtiğini duyurdu. İlk olarak influenza virüsüne yakalandığını söyleyen oyuncu, ardından bağışıklığının çökmesiyle başka belirtilerin de ortaya çıktığını ifade etti. 

Özellikle mide bulantısı, geçmeyen yüksek ateş, vücut ağrıları gibi semptomlardan bahseden oyuncu, yaşadıklarını “Covid’e el öptüren berbat bir salgın” sözleriyle özetledi.

Stresin kendisini çocukluğundan beri etkilediğini ve bağışıklığını düşürdüğünü belirten Şekerci, bu dönemde yüzünde de stres kaynaklı rozaların çıktığını anlattı.

Stresin kendisini çocukluğundan beri etkilediğini ve bağışıklığını düşürdüğünü belirten Şekerci, bu dönemde yüzünde de stres kaynaklı rozaların çıktığını anlattı.

Açıklamasında “Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs” ifadelerine yer verdi.

Küçük bir moral yükseltmek için paylaştığı fotoğrafına filtre uyguladığını da eklemeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, sağlık konusuna dikkat çekti: “Sağlık çok önemli. Kimsenin başına gelmesin.”

Umarız güzel oyuncu en kısa sürede sağlığına kavuşur ve yeniden o enerjik videolarıyla karşımıza çıkar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın