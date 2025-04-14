Selin Şekerci Hastalandı, "Covid'e El Öptüren Bir Salgın" Diyerek Son Halini Paylaştı

Melekler Korusun ve Kaçak Gelinler gibi sevilen dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Selin Şekerci, bu kez hayranlarını üzen bir açıklamayla gündeme geldi.

Son dönemlerde ekranlarda yer almasa da sosyal medyada oldukça aktif olan Şekerci, hastalıkla boğuştuğu günleri takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşık 15 gündür influenza ile mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, vücudunun adeta alarm verdiğini belirtti. Strese bağlı olarak yüzünde çıkan rozalardan da bahseden Şekerci, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. ‘Covid’e el öptüren bir salgın’ sözleriyle yaşadıklarını anlatan oyuncu, “Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanıyorum” diyerek süreci özetledi.