Selin Şekerci Hastalandı, "Covid'e El Öptüren Bir Salgın" Diyerek Son Halini Paylaştı
Melekler Korusun ve Kaçak Gelinler gibi sevilen dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Selin Şekerci, bu kez hayranlarını üzen bir açıklamayla gündeme geldi.
Son dönemlerde ekranlarda yer almasa da sosyal medyada oldukça aktif olan Şekerci, hastalıkla boğuştuğu günleri takipçileriyle paylaştı.
Yaklaşık 15 gündür influenza ile mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, vücudunun adeta alarm verdiğini belirtti. Strese bağlı olarak yüzünde çıkan rozalardan da bahseden Şekerci, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. ‘Covid’e el öptüren bir salgın’ sözleriyle yaşadıklarını anlatan oyuncu, “Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanıyorum” diyerek süreci özetledi.
Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Selin Şekerci, yer aldığı projelerde hem güzelliği hem oyunculuğuyla izleyicinin hafızasına kazınmış bir isim.
Kendine özgü tarzı ve doğal halleriyle sosyal medyada oldukça sevilen Şekerci, bu kez daha tatsız bir sebeple gündeme geldi.
Stresin kendisini çocukluğundan beri etkilediğini ve bağışıklığını düşürdüğünü belirten Şekerci, bu dönemde yüzünde de stres kaynaklı rozaların çıktığını anlattı.
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