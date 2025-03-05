Koca Gözleriyle Tanınan Selin Şekerci de Turkish Delight Akımına Dahil Oldu

Son dönemde meşhur olan Turkish Delight akımını duymuşsunuzdur. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'ın makyaj tarzı tüm dünyada bir akım haline geldi. Pek çok ülkeden kadınlar, Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray'ın ikonik makyajını yaptığı videolar paylaştı.
Oyuncu Selin Şekerci'yi Melekler Korusun, Kaçak Gelinler, Yeşilçam gibi yapımlardan mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi kocaman gözleriyle tanınıyor bildiğiniz üzere. O da Turkish Delight akımına katıldı.
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Makyajını kendi elleriyle yapan Şekerci'nin kocaman gözlerine Türkan Şoray makyajı oldukça yakıştı.
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Şarkıyı da güzel sesiyle kendisinin seslendirdiği videoya "Akıma noktayı koymuş" yorumları yapıldı.
İşte o makyaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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