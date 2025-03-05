Koca Gözleriyle Tanınan Selin Şekerci de Turkish Delight Akımına Dahil Oldu

Son dönemde meşhur olan Turkish Delight akımını duymuşsunuzdur. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'ın makyaj tarzı tüm dünyada bir akım haline geldi. Pek çok ülkeden kadınlar, Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray'ın ikonik makyajını yaptığı videolar paylaştı.

Oyuncu Selin Şekerci'yi Melekler Korusun, Kaçak Gelinler, Yeşilçam gibi yapımlardan mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi kocaman gözleriyle tanınıyor bildiğiniz üzere. O da Turkish Delight akımına katıldı.