Bir TikTok Kullanıcısı 2007 Yapımı Filmde Fark Ettiği Ayşe Barım Ayrıntısını Paylaştı

Ayşe Barım olayı son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri bildiğiniz üzere. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olayı ile başlayan gündem, başlangıçta dizi-film sektöründeki tekelleşme meselesiydi. Fakat sonradan olaylar Gezi Parkı dönemine kadar uzandı. Hatta bu durum yüzünden Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu gibi oyuncular ifade vermek zorunda kaldı. Ayşe Barım ise 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Soruşturma ise hala devam ediyor.