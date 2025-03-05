Bir TikTok Kullanıcısı 2007 Yapımı Filmde Fark Ettiği Ayşe Barım Ayrıntısını Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ahtapotart/vi...
Ayşe Barım olayı son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri bildiğiniz üzere. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olayı ile başlayan gündem, başlangıçta dizi-film sektöründeki tekelleşme meselesiydi. Fakat sonradan olaylar Gezi Parkı dönemine kadar uzandı. Hatta bu durum yüzünden Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu gibi oyuncular ifade vermek zorunda kaldı. Ayşe Barım ise 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Soruşturma ise hala devam ediyor.
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'ahtapotart' isimli TikTok kullanıcısı yönetmen koltuğunda Fatih Akın'ın oturduğu, başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Tuncel Kurtiz gibi isimlerin yer aldığı 2007 yapımı Yaşamın Kıyısında filminde fark ettiği Ayşe Barım detayını paylaştı.
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Sektörde oldukça eski olduğu bilinen Ayşe Barım'ın ne kadar etkili olduğu bir kere daha gözler önüne serildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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