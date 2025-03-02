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Tribünlerde Edip Akbayram Şarkılarını Hep Bir Ağızdan Seslendiren Beşiktaş Sanatçıya Onun Şarkısıyla Veda Etti

Tribünlerde Edip Akbayram Şarkılarını Hep Bir Ağızdan Seslendiren Beşiktaş Sanatçıya Onun Şarkısıyla Veda Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 21:29

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Türk müzik dünyasının kalbinden bir yıldız daha kayıp gitti. 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Aldırma Gönül' gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde taht kuran Akbayram, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz ayın başında evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonrasında hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki sanatçı, iç kanama geçirdiği tespit edildikten sonra iki defa ameliyat masasına yattı. Akbayram'ın geçtiğimiz saatlerde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Tribünlerde Edip Akbayram şarkılarıyla takımını destekleyen Beşiktaş, Edip Akbayram'a yine onun şarkısıyla veda etti.

Tribünlerde Edip Akbayram şarkılarıyla takımını destekleyen Beşiktaş, Edip Akbayram'a yine onun şarkısıyla veda etti.

Tribünlerde "Aldırma Gönül" seslerinin yükseldiği o anlar "Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Edip Akbayram’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." notuyla paylaşıldı.

Tribünlerde "Aldırma Gönül" seslerinin yükseldiği o anlar "Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Edip Akbayram’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." notuyla paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

İşte o paylaşım;
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Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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