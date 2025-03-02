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İzmir'de Yaşayan 17 Yaşındaki Behice Madde Bağımlısı Babasından Şiddet Gördüğünü Söyleyerek Yardım İstedi

İzmir'de Yaşayan 17 Yaşındaki Behice Madde Bağımlısı Babasından Şiddet Gördüğünü Söyleyerek Yardım İstedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 18:49

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Sosyal medyanın, günümüz toplumsal sorunlarının çözümünde oynadığı kritik rol, tartışılmaz bir gerçek haline gelmiştir. İnsanların kolektif bir şekilde seslerini yükseltmeleri ve bu platformlar üzerinden harekete geçmeleri, yetkililerin dikkatini çekmekte ve konuların gündeme gelmesini sağlamaktadır. Bu durum, sosyal medyanın sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, toplumsal değişim ve adaletin sağlanmasında aktif bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu nedenle, pek çok kişi sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor. 

Son olarak İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Behice'den bir yardım çağrısı geldi.

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Behice, babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem ailesine şiddet uyguladığını söyledi. Daha önce yasal yollara başvursalar da bir netice alamadıklarını belirtti.

Behice, babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem ailesine şiddet uyguladığını söyledi. Daha önce yasal yollara başvursalar da bir netice alamadıklarını belirtti.

Babasının halüsinasyonların giderek arttığını ve işin tehlikeli boyutlara ulaştığını anlatan Behice, kimse zarar görmeden gerekenin yapılmasını istedi.

Babasının halüsinasyonların giderek arttığını ve işin tehlikeli boyutlara ulaştığını anlatan Behice, kimse zarar görmeden gerekenin yapılmasını istedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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maestro__

"Bu ülkede madde bağımlısı olmak suç görülmediği için ben bunları yaşıyorum"! söylenecek çok söz var ama kime soyleyeceksin ki?