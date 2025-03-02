İzmir'de Yaşayan 17 Yaşındaki Behice Madde Bağımlısı Babasından Şiddet Gördüğünü Söyleyerek Yardım İstedi

Sosyal medyanın, günümüz toplumsal sorunlarının çözümünde oynadığı kritik rol, tartışılmaz bir gerçek haline gelmiştir. İnsanların kolektif bir şekilde seslerini yükseltmeleri ve bu platformlar üzerinden harekete geçmeleri, yetkililerin dikkatini çekmekte ve konuların gündeme gelmesini sağlamaktadır. Bu durum, sosyal medyanın sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, toplumsal değişim ve adaletin sağlanmasında aktif bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu nedenle, pek çok kişi sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor.

Son olarak İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Behice'den bir yardım çağrısı geldi.