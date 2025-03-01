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"Şehit Anaları Derneği" Başkanı Pakize Akbaba Silah Bırakma Çağrısı Hakkında Konuştu: "Biz Affetmiyoruz"

"Şehit Anaları Derneği" Başkanı Pakize Akbaba Silah Bırakma Çağrısı Hakkında Konuştu: "Biz Affetmiyoruz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2025 - 18:35

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Bildiğiniz üzere MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrının ardından hareketli bir süreç başlamıştı. Çağrının ardından Dem Parti heyeti 3 kez İmralı ziyaretinde bulunmuş, terörist başı Abdullah Öcalan'la, süreç hakkında görüşmelerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde İmralı'dan konuyla ilgili bir bildiri geldi. Dem Parti heyeti tarafından farklı dillerde okunan bildiri ülkenin gündemine oturdu. Silah bırakma çağrısının yer aldığı bildiriye ülkenin dört bir yanından farklı tepkiler geldi. Kimileri barış sürecinin bir şekilde başlamasının her anlamda iyi olacağını, süreci desteklerini belirtirken kimileri ise bir terör örgütü ve lideri ile anlaşma yapılmasının yanlış olduğunu savundu. Olayla ilgili bir açıklama da Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan geldi.

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Oğlu astsubay kıdemli çavuş Namık Ayhan Akbaba 1993 yılında şehit olan Pakize Akbaba, hükümet yetkililerine seslendi.

Oğlu astsubay kıdemli çavuş Namık Ayhan Akbaba 1993 yılında şehit olan Pakize Akbaba, hükümet yetkililerine seslendi.

Bu meselenin gazilerimizin ve şehit ailelerinin sorunu olduğunu belirten Akbaba "Haddin değil, affedemezsin" dedi.

Bu meselenin gazilerimizin ve şehit ailelerinin sorunu olduğunu belirten Akbaba "Haddin değil, affedemezsin" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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