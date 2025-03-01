"Şehit Anaları Derneği" Başkanı Pakize Akbaba Silah Bırakma Çağrısı Hakkında Konuştu: "Biz Affetmiyoruz"

Bildiğiniz üzere MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrının ardından hareketli bir süreç başlamıştı. Çağrının ardından Dem Parti heyeti 3 kez İmralı ziyaretinde bulunmuş, terörist başı Abdullah Öcalan'la, süreç hakkında görüşmelerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde İmralı'dan konuyla ilgili bir bildiri geldi. Dem Parti heyeti tarafından farklı dillerde okunan bildiri ülkenin gündemine oturdu. Silah bırakma çağrısının yer aldığı bildiriye ülkenin dört bir yanından farklı tepkiler geldi. Kimileri barış sürecinin bir şekilde başlamasının her anlamda iyi olacağını, süreci desteklerini belirtirken kimileri ise bir terör örgütü ve lideri ile anlaşma yapılmasının yanlış olduğunu savundu. Olayla ilgili bir açıklama da Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan geldi.