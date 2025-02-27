Diyarbakır'da Öcalan'ın Açıklamasını Dev Ekranda Dinleyen Halk Silah Bırakma Çağrısının Ardından Gözyaşı Döktü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aylar önce yaptığı çağrı bugün bir sonuca ulaştı. Aylar önce Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapmasını talep eden Bahçeli'nin bu talebinin ardından Dem Parti cephesinde hareketlilik başlamıştı. Bugün 3. kez İmralı'ya giden Dem Parti heyeti, Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklamayı okudu. Öcalan'dan silah bırakma çağrısı geldi.
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Öcalan'dan gelen açıklamanın okunduğu anlar Diyarbakır'da dev bir ekranda izlendi.
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Silah bırakma çağrısının ardından bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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