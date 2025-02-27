Çağrının Okunduğu Salonda Öcalan'ın Fotoğrafı Ekrana Yansıtılınca Salonda Alkışlar ve Sloganlar Duyuldu
Çağrının Okunduğu Salonda Öcalan'ın Fotoğrafı Ekrana Yansıtılınca Salonda Alkışlar ve Sloganlar Duyuldu
Geçtiğimiz saatlerde günlerdir ülkemizin gündemini meşgul eden olay gerçekleşti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. Sabah saatlerinde 7 kişilik DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la üçüncü görüşmesini tamamladı. Geçtiğimiz saatlerde ise DEM Parti heyeti Öcalan’ın çağrısını okudu. Bu görüşmede heyet bir de Abdullah Öcalan ile fotoğraf çekildi.
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Terörist başı Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra gelen fotoğraf, çağrının okunduğu salonda ekrana yansıtıldı.
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Solanda bulunanlar fotoğrafı alkışlar ve sloganlarla karşıladı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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