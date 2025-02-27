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İmralı'dan Tarihi Açıklama: Öcalan Görüşmesinde Neler Konuşuldu?

İmralı'dan Tarihi Açıklama: Öcalan Görüşmesinde Neler Konuşuldu?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 16:52

Sabah saatlerinde İmralı Adası'na giden 7 kişilik DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini tamamladı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Adası’na giderek PKK’nın silah bırakması ve örgütü feshetmesi için Abdullah Öcalan ile görüştü. 

Yıllar sonra Öcalan'dan ilk fotoğraf geldi. Heyet, İstanbul Taksim'de Elit World Otel’de açıklama yapıyor. DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okuyor. Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe okundu. Mesajı Ahmet Türk okudu. Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.

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Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf geldi.

Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf geldi.

Öcalan'ın fotoğrafının ekrana yansıtılmasıyla salondan zılgıtlar yükseldi.

7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı üçüncü görüşme tamamlandı. Heyet, İmralı Adası'ndan döndü.

7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı üçüncü görüşme tamamlandı. Heyet, İmralı Adası'ndan döndü.

Heyette, Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

DEM Parti, herkesin merakla beklediği açıklamayı Taksim’deki bir otelde yapmayı tercih etti. Açıklama öncesinde oteldeki salonda hazırlıklar tamamlandı.

DEM Parti, herkesin merakla beklediği açıklamayı Taksim’deki bir otelde yapmayı tercih etti. Açıklama öncesinde oteldeki salonda hazırlıklar tamamlandı.

DEM Parti’nin yapacağı açıklama için çok sayıda basın mensubu akredite oldu.İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, otele gelen ilk isim oldu.

Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe okundu. Mesajı Ahmet Türk okudu. Sonrasında metnin Türkçesini Pervin Buldan okudu. İşte Öcalan'ın çağrısının tam metni:

Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe okundu. Mesajı Ahmet Türk okudu. Sonrasında metnin Türkçesini Pervin Buldan okudu. İşte Öcalan'ın çağrısının tam metni:

DEM Parti İmralı heyetinin okuduğu Öcalan'ın mektubu şu şekilde:

'PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir.

Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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