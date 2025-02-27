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Asrın Çağrısı İçin Dakikalar Kaldı: Öcalan'ın Çağrısını Okuyacak İsimler Belli Oldu

Asrın Çağrısı İçin Dakikalar Kaldı: Öcalan'ın Çağrısını Okuyacak İsimler Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 16:27

Adalet Bakanlığı'nın onayıyla üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. İstanbul'a dönen 7 kişilik DEM Parti heyeti İstanbul'da açıklama yapılacak otele giriş yaptı. Heyet saat 17:00'de açıklama yapacak.

Öcalan'ın tarihi çağrısının kimler tarafından okunacağı belli oldu.

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DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti.

DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti.

Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti İstanbul'da açıklama yapacağı otele geldi.

Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti İstanbul'da açıklama yapacağı otele geldi.

DEM Partili kaynaklar çağrının videoyla değil yazılı ve fotoğrafla olacağını, metnin Türkçe ve Kürtçe okunacağını açıklandı. Öcalan çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okuyacak. Çağrı aynı zamanda Arapça ve İngilizce olarak da servis edilecek.

Açıklamanın yapılacağı dakikalarda, İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan’ın birlikte çektirdiği fotoğrafın da yayımlanması bekleniyor.

Açıklamanın yapılacağı dakikalarda, İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan’ın birlikte çektirdiği fotoğrafın da yayımlanması bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder,  Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyetle PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi sona erdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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