Asrın Çağrısı İçin Dakikalar Kaldı: Öcalan'ın Çağrısını Okuyacak İsimler Belli Oldu
Asrın Çağrısı İçin Dakikalar Kaldı: Öcalan'ın Çağrısını Okuyacak İsimler Belli Oldu
Adalet Bakanlığı'nın onayıyla üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. İstanbul'a dönen 7 kişilik DEM Parti heyeti İstanbul'da açıklama yapılacak otele giriş yaptı. Heyet saat 17:00'de açıklama yapacak.
Öcalan'ın tarihi çağrısının kimler tarafından okunacağı belli oldu.
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DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti.
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Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti İstanbul'da açıklama yapacağı otele geldi.
Açıklamanın yapılacağı dakikalarda, İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan’ın birlikte çektirdiği fotoğrafın da yayımlanması bekleniyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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