Asrın Çağrısı İçin Dakikalar Kaldı: Öcalan'ın Çağrısını Okuyacak İsimler Belli Oldu

DEM Partili kaynaklar çağrının videoyla değil yazılı ve fotoğrafla olacağını, metnin Türkçe ve Kürtçe okunacağını açıklandı. Öcalan çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okuyacak. Çağrı aynı zamanda Arapça ve İngilizce olarak da servis edilecek.