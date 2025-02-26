DEM Parti Üçüncü Kez İmralı'ya Gidiyor! Gazeteci Kemal Öztürk: ''Yarın Türkiye İçin Önemli''

''Yarın Türkiye için önemli:

İmralı heyeti 7 kişi olarak Öcalan ile görüşecek. DEM Parti Meclisi’nin açıklamaları sürece zarar veriyordu. DEM yöneticileri bu nedenle çağrıldı ve uyumlu olması sağlanacak. Öcalan videolu değil yazılı açıklama yapacak. Öcalan yazılı mesajını yarın DEM heyetine verecek ve aynı gün 17.00'de bu mesaj kamuoyuna açıklanacak. Öcalan tartışmaya ve farklı anlaşılmaya mahal vermeyecek kadar net ifadelerle silah bırakma çağrısı yapacak. Açıklama Kandil, Rojava ve Avrupa diyasporasıda da ulaştırılacak. Açıklama sonrası yaşanacak sürecin yönetilmesi, açıklamanın kendisi kadar önemli.''