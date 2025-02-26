DEM Parti Üçüncü Kez İmralı'ya Gidiyor! Gazeteci Kemal Öztürk: ''Yarın Türkiye İçin Önemli''
DEM Parti Üçüncü Kez İmralı'ya Gidiyor! Gazeteci Kemal Öztürk: ''Yarın Türkiye İçin Önemli''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk'den dikkat çeken bir açıklama geldi. DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından onay verildi.
Gazeteci Öztürk, üçüncü kez İmralı'ya ziyaret gerçekleştirecek DEM Parti hakkında paylaşım yaptı. Öztürk, ''DEM Parti Meclisi’nin açıklamaları sürece zarar veriyordu. DEM yöneticileri bu nedenle çağrıldı ve uyumlu olması sağlanacak.Öcalan yazılı mesajını yarın DEM heyetine verecek ve aynı gün 17.00 de bu mesaj kamuoyuna açıklanacak'' dedi.
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DEM Parti'nin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından onay verildi. DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret yarın gerçekleşecek.
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Heyetin 28 Şubat Cuma günü kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına yer verilebileceği öğrenildi.
İmralı'ya gidecek DEM Parti heyetinin Cuma günü kamuoyuna açıklama yapması beklenirken, yeni bir gelişme yaşandı.
Öcalan'ın videolu değil yazılı açıklama yapacağını dile getiren Öztürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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