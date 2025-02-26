DEM Parti'den Kürtçe 'Öcalan' Çıkışı: ''Masada Kaybeden Olmayacağız, Öcalan Devletin Ezberlerini Bozacak''
DEM Parti'den Kürtçe 'Öcalan' Çıkışı: ''Masada Kaybeden Olmayacağız, Öcalan Devletin Ezberlerini Bozacak''
DEM Parti'nin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından onay verildi. Bu gelişmenin ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; kürtçe açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.
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DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret yarın gerçekleşecek. Görüşmede DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacakken heyetin toplamda 7 kişiden oluşacağı açıklandı.
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Adalet Bakanlığı tarafından, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için yaptığı başvuru kabul edildi.
İlk iki ziyarette yer almayan Ahmet Türk, daha sonrasında DEM Parti’nin İmralı heyetinin gerçekleştirdiği temaslarda heyete dahil olarak görüşmelerde yer almıştı.
DEM Parti tarafı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının görüntülü olmasını talep ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, böyle bir işlemin mevzuata aykırı olduğunu ifade etmişti.
Bu gelişmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan kürtçe 'Öcalan' çıkışı geldi. Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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