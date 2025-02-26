DEM Parti'den Kürtçe 'Öcalan' Çıkışı: ''Masada Kaybeden Olmayacağız, Öcalan Devletin Ezberlerini Bozacak''

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürtçe yaptığı açıklamada, “Artık bu baskılarınıza son verin.' Sayın Öcalan bunu devletin elinden alacak. Kürtler bir arada yaşamak istiyor. Kürtler dilini konuştuğu için ölmek ve cezaevine girmek istemiyor. Bu kadar baskıya rağmen hala barış içinde yaşamak için elini uzatan başka bir halk yoktur. Örgütlü bir halkız. Davasına ve kimliğine sahip çıkan bir halkız. Yüz önceki gibi sahada kazanan masada kaybeden olmayacağız. Önümüzdeki günlerde Öcalan öyle bir çağrı yapacak ki son elli yıldır sorunlar üzerine bir perspektif gösterecek. Bir çözüm olacaksa Suriye’de de sonuçları bütün Kürtler için adil olacak. Heyetimiz birkaç gün içinde İmralı’ya gidecek. Bir açıklama olacak. Sayın Öcalan devletin ezberlerini bozacak. Barışı istemeyenlerin maskesini indirecek. Din alimlerimiz dolaşıp bu meseleyi anlatabilirse başarılı olabiliriz. Siz olmasaydınız, biz olmasaydık kimse İmralı’ya gitmezdi. Önümüzdeki dönem demokrasi getirebiliriz. Dünya değişiyor. Bu sistem değişmek zorunda” dedi.