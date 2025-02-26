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DEM Parti'den Kürtçe 'Öcalan' Çıkışı: ''Masada Kaybeden Olmayacağız, Öcalan Devletin Ezberlerini Bozacak''

DEM Parti'den Kürtçe 'Öcalan' Çıkışı: ''Masada Kaybeden Olmayacağız, Öcalan Devletin Ezberlerini Bozacak''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 18:11 Son Güncelleme: 26.02.2025 - 18:23

DEM Parti'nin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından onay verildi. Bu gelişmenin ardından Ankara kulisleri hareketlendi.  Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; kürtçe açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.

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DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret yarın gerçekleşecek. Görüşmede DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacakken heyetin toplamda 7 kişiden oluşacağı açıklandı.

DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret yarın gerçekleşecek. Görüşmede DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacakken heyetin toplamda 7 kişiden oluşacağı açıklandı.

Heyetin 28 Şubat Cuma günü kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı tarafından, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için yaptığı başvuru kabul edildi.

Adalet Bakanlığı tarafından, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için yaptığı başvuru kabul edildi.

Bu gelişme sonrası Ankara kulisleri hareketlendi.  İlk iki ziyarette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti heyetinde bu kez yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer alacak.

İlk iki ziyarette yer almayan Ahmet Türk, daha sonrasında DEM Parti’nin İmralı heyetinin gerçekleştirdiği temaslarda heyete dahil olarak görüşmelerde yer almıştı.

İlk iki ziyarette yer almayan Ahmet Türk, daha sonrasında DEM Parti’nin İmralı heyetinin gerçekleştirdiği temaslarda heyete dahil olarak görüşmelerde yer almıştı.

DEM Parti'nin İmralı'ya gidecek heyeti bu kez 7 kişiden oluşuyor. İşte o heyet: Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek, Faik Özgür Erol

Görüşmenin yarın (26 Şubat 2025 Perşembe) gerçekleşeceği öğrenildi.

DEM Parti tarafı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının görüntülü olmasını talep ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, böyle bir işlemin mevzuata aykırı olduğunu ifade etmişti.

DEM Parti tarafı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının görüntülü olmasını talep ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, böyle bir işlemin mevzuata aykırı olduğunu ifade etmişti.

Yarın yapılacak görüşmenin ardından terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın çağrısını hangi yöntemle yapacağının da netleşmesi bekleniyor.

DEM Parti'nin İmralı'ya gidecek heyeti Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacak.

Bu gelişmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan kürtçe 'Öcalan' çıkışı geldi. Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.

Bu gelişmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan kürtçe 'Öcalan' çıkışı geldi. Bakırhan, “Masada kaybeden olmayacağız. Öcalan devletin ezberlerini bozacak” dedi.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürtçe yaptığı açıklamada, “Artık bu baskılarınıza son verin.' Sayın Öcalan bunu devletin elinden alacak. Kürtler bir arada yaşamak istiyor. Kürtler dilini konuştuğu için ölmek ve cezaevine girmek istemiyor. Bu kadar baskıya rağmen hala barış içinde yaşamak için elini uzatan başka bir halk yoktur. Örgütlü bir halkız. Davasına ve kimliğine sahip çıkan bir halkız. Yüz önceki gibi sahada kazanan masada kaybeden olmayacağız. Önümüzdeki günlerde Öcalan öyle bir çağrı yapacak ki son elli yıldır sorunlar üzerine bir perspektif gösterecek. Bir çözüm olacaksa Suriye’de de sonuçları bütün Kürtler için adil olacak. Heyetimiz birkaç gün içinde İmralı’ya gidecek. Bir açıklama olacak. Sayın Öcalan devletin ezberlerini bozacak. Barışı istemeyenlerin maskesini indirecek. Din alimlerimiz dolaşıp bu meseleyi anlatabilirse başarılı olabiliriz. Siz olmasaydınız, biz olmasaydık kimse İmralı’ya gitmezdi. Önümüzdeki dönem demokrasi getirebiliriz. Dünya değişiyor. Bu sistem değişmek zorunda” dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Bozkurt

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