onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'li Vekil, İthal Etin Verildiği Firmaları İfşa Etti: Listenin Başında Köfteci Yusuf Var

CHP'li Vekil, İthal Etin Verildiği Firmaları İfşa Etti: Listenin Başında Köfteci Yusuf Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 16:32

İthal etin verildiği firmalar tek tek ifşa oldu. Listenin başındaki isim yine şaşırtmadı. 'Listeye ulaştık' diyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ''İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ithal et skandalına ilişkin dikkat çeken bir listeyi kamuoyuna duyurdu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ithal et skandalına ilişkin dikkat çeken bir listeyi kamuoyuna duyurdu.

İthal etin verildiği firmaların listesine ulaşan CHP'li Öztürkmen, firmaları tek tek ifşa etti. Listenin başındaki isim dikkat çekti.

İthal etin verildiği firmaların listesine ulaşan CHP'li Öztürkmen, firmaları tek tek ifşa etti. Listenin başındaki isim dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024'teki incelemelerinde, dana döner ve köfte ürünlerinde domuz eti bulunduğu belirterek listesine aldığı Köfteci Yusuf'un ithal hayvan verilen şirket listesinde birinci sırada yer aldığı ortaya çıktı.

''Yeni bir skandalı belgesiyle ortaya koyacağız'' diyen Öztürkmen, sözlerine şöyle devam etti:

''Yeni bir skandalı belgesiyle ortaya koyacağız'' diyen Öztürkmen, sözlerine şöyle devam etti:

''Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya'dan ithal edilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat günü İskenderun Limanı'na yanaştığını gazeteci Sadettin İnan'ın yazısıyla öğrendik. Bu son parti canlı hayvan ithalatını inceledikçe skandalın boyutu ortaya çıktı. Çünkü ithal hayvanların verildiği şirketlerin listesine ulaştık. Liste başında 400 büyük baş hayvanla Köfteci Yusuf yer alıyor. 320 hayvanla 3. sırada ise Burger King'i bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın alt şirketlerden biri olan EKUR A.Ş bulunuyor. Hemen ardından 4. sıradaki alıcı ise 240 büyükbaş hayvanla Namet firması bulunuyor. Piyasa dengesini bozduğu suçlamasıyla Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl 72 milyon TL cezaya çarptırılan Namet aynı zamanda McDonald's'ın et tedarikçisi. Firmalara dağıtılan canlı hayvanların kilogram satış fiyatı ise sadece 175 Türk lirası. AKP iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 260-280 TL'den et alabilecek. Zaten, et ithalatını 'Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla başlatmamışlar mıydı? O zaman milyarlarca lira harcanarak getirilen ucuz ithal etler neden vatandaşın mutfağına değil de özel şirketlerin kasasına giriyor? Neden ucuz et vatandaşa değil de Köfteci Yusuf’a, Burger King ve McDonald’s’ın tedarikçilerine gidiyor?''

''Türk üreticisi bitme noktasında. Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız.''

''Türk üreticisi bitme noktasında. Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız.''

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın