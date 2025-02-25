CHP'li Vekil, İthal Etin Verildiği Firmaları İfşa Etti: Listenin Başında Köfteci Yusuf Var
CHP'li Vekil, İthal Etin Verildiği Firmaları İfşa Etti: Listenin Başında Köfteci Yusuf Var
İthal etin verildiği firmalar tek tek ifşa oldu. Listenin başındaki isim yine şaşırtmadı. 'Listeye ulaştık' diyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ''İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ithal et skandalına ilişkin dikkat çeken bir listeyi kamuoyuna duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İthal etin verildiği firmaların listesine ulaşan CHP'li Öztürkmen, firmaları tek tek ifşa etti. Listenin başındaki isim dikkat çekti.
''Yeni bir skandalı belgesiyle ortaya koyacağız'' diyen Öztürkmen, sözlerine şöyle devam etti:
''Türk üreticisi bitme noktasında. Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız.''
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın