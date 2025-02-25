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Su Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 31 Aralık 2026’da Yürürlüğe Girecek

Su Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 31 Aralık 2026’da Yürürlüğe Girecek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 15:43

Su faturalarında değişikliğe gidildi. Su ve atık hizmetlerinde bedel, tüketim arttıkça artacak. NTV'den Şevval Yiğit'in haberine göre, yeni sistem 31 Aralık 2026’da devreye alınacak.

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Elektrik faturalarında yapılan değişiklik sonrası gözler su faturalarına çevrildi.

Elektrik faturalarında yapılan değişiklik sonrası gözler su faturalarına çevrildi.

Su faturalarında değişikliğe gidildi. Su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça fatura fiyatlarının da artacağına dikkat çekildi.

Su faturalarında değişikliğe gidildi. Su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça fatura fiyatlarının da artacağına dikkat çekildi.

NTV'den Şevval Yiğit'in haberine göre, yeni sistem 31 Aralık 2026’da devreye alınacak.

Su faturalarında yeni dönem başlıyor. Bu değişiklikle çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek seferde tahsil edilecek. Yeni sistemde hedef, su israfının önlenmesi ve çevresel zararları azaltmak.

Su faturalarında yeni dönem başlıyor. Bu değişiklikle çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek seferde tahsil edilecek. Yeni sistemde hedef, su israfının önlenmesi ve çevresel zararları azaltmak.

'Çok kirleten çok ödesin' diyen Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner, 'Avrupa'da da bu sistem var' dedi.

Başkan Öner, su faturalarının elektrik ve doğalgazda olduğu gibi ülke genelinde standartlaşması gerektiğini savundu.

Başkan Öner, su faturalarının elektrik ve doğalgazda olduğu gibi ülke genelinde standartlaşması gerektiğini savundu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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