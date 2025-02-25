Maydonoz Döner Operasyonunda Yeni Gelişme: ''Tüm Şubeler Kesintisiz Hizmet Vermeye Devam Edecek''
Maydonoz Döner Operasyonunda Yeni Gelişme: ''Tüm Şubeler Kesintisiz Hizmet Vermeye Devam Edecek''
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FETÖ'nün güncel finansal yapılanmasına dair yapılan operasyon, Maydonoz Döner restoran zincirine ulaştı. 1,5 senedir yürütülen soruşturmada yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi tutuklandı.
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Şirkete kayyum atanması sonrası Maydonoz Döner’den ticari faaliyetleri sürecine yönelik yazılı açıklama yapıldı.
''Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Firma yaptıkları açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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