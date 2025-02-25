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Maydonoz Döner Operasyonunda Yeni Gelişme: ''Tüm Şubeler Kesintisiz Hizmet Vermeye Devam Edecek''

Maydonoz Döner Operasyonunda Yeni Gelişme: ''Tüm Şubeler Kesintisiz Hizmet Vermeye Devam Edecek''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 13:58

“Maydonoz Döner” isimli döner zincirine yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasında, şirketin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alınmıştı. Kayyum atanan Maydonoz Döner sessizliğini bozdu. Firma, hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu. 

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FETÖ'nün güncel finansal yapılanmasına dair yapılan operasyon, Maydonoz Döner restoran zincirine ulaştı. 1,5 senedir yürütülen soruşturmada yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi tutuklandı.

FETÖ'nün güncel finansal yapılanmasına dair yapılan operasyon, Maydonoz Döner restoran zincirine ulaştı. 1,5 senedir yürütülen soruşturmada yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasındaki hakim ve kamu görevlilerin de olduğu öğrenilirken şirkete kayyım ataması yapıldı.

MASAK raporunun detayları haberimizde...

Şirkete kayyum atanması sonrası Maydonoz Döner’den ticari faaliyetleri sürecine yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Şirkete kayyum atanması sonrası Maydonoz Döner’den ticari faaliyetleri sürecine yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamala, ''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir'' denildi.

''Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz.''

Firma yaptıkları açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Firma yaptıkları açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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