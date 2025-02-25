Maydonoz Döner Operasyonunda Yeni Gelişme: ''Tüm Şubeler Kesintisiz Hizmet Vermeye Devam Edecek''

Açıklamala, ''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir'' denildi.