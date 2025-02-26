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Sahte İçki Faciası: Son İki Ayda 152 Kişi Yaşamını Yitirdi!

Sahte İçki Faciası: Son İki Ayda 152 Kişi Yaşamını Yitirdi!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 17:18

Sahte içki faciası can almaya devam ediyor. Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan cidi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan cidi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Sahte içki yine can aldı. Yetkililerin uyarılarına rağmen sahte içki tüketimi ve üretimi de devam ediyor.

Sahte içki yine can aldı. Yetkililerin uyarılarına rağmen sahte içki tüketimi ve üretimi de devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; 81 ilde sahte içki üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında 780 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 983 kişi ise gözaltına alındı. Verilere göre, sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bugüne kadar 152 kişi yaşamını yitirdi.

Operasyonlar kapsamında 983 kişi ise gözaltına alındı. Verilere göre, sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bugüne kadar 152 kişi yaşamını yitirdi.

Operasyonlarda 445 bin 16 litre sahte içki de ele geçirildi. Gözaltına alınan 983 kişiden 50'si tutuklandı, 75 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte içki ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğini söylüyor.

Fiyat Kontrolü: Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralığa sahiptir. Normalden çok daha ucuz olan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Fiyat Kontrolü: Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralığa sahiptir. Normalden çok daha ucuz olan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Ambalaj ve Etiket: Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğunu gösterebilir.

Tedavi edilmediğinde ya da geç kalındığında, bu tür zehirlenmeler ölüme kadar gidebiliyor. Bu nedenle, metil alkol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur ve kaçınılması son derece önemlidir.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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