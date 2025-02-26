Sahte İçki Faciası: Son İki Ayda 152 Kişi Yaşamını Yitirdi!
Sahte İçki Faciası: Son İki Ayda 152 Kişi Yaşamını Yitirdi!
Sahte içki faciası can almaya devam ediyor. Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti.
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Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, ölüme varan cidi sağlık sorunlarına neden oluyor.
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Sahte içki yine can aldı. Yetkililerin uyarılarına rağmen sahte içki tüketimi ve üretimi de devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında 983 kişi ise gözaltına alındı. Verilere göre, sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bugüne kadar 152 kişi yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Fiyat Kontrolü: Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralığa sahiptir. Normalden çok daha ucuz olan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalıdır.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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