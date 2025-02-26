Sahte İçki Faciası: Son İki Ayda 152 Kişi Yaşamını Yitirdi!

Ambalaj ve Etiket: Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğunu gösterebilir.

Tedavi edilmediğinde ya da geç kalındığında, bu tür zehirlenmeler ölüme kadar gidebiliyor. Bu nedenle, metil alkol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur ve kaçınılması son derece önemlidir.