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Fenerbahçe Resmen Başvurdu: "Bütün Maçları Yabancı Hakemler Yönetsin"

Fenerbahçe Resmen Başvurdu: "Bütün Maçları Yabancı Hakemler Yönetsin"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 19:38

Fenerbahçe'den dikkat çeken hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yabancı hakem için harekete geçti. Son derbi maçında yabancı hakem heyetinin gösterdiği performansın olumlu yanlarına dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında da maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Başvuru sosyal medyadan duyuruldu.

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Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat 2025’te oynanan derbi mücadelesinde görev yapan yabancı hakemlerin yönetiminin Türk futbol kamuoyu tarafından olumlu karşılandığının altı çizildi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat 2025’te oynanan derbi mücadelesinde görev yapan yabancı hakemlerin yönetiminin Türk futbol kamuoyu tarafından olumlu karşılandığının altı çizildi.

Açıklamada, 'Bu karşılaşmanın ardından bazı Süper Lig kulüplerinin de kendi maçlarında yabancı hakem talep etmesi, bu konudaki haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir' denildi.

Fenerbahçe, bu gelişmeler sonrası harekete geçti.

Fenerbahçe, bu gelişmeler sonrası harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulüp, 25 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun kalan tüm maçlarında yabancı hakemlerin görev almasını talep ettiğini duyurdu.

Kulüp ayrıca, kendileriyle oynanacak maçlarda rakip takımların da yabancı hakem istemesi halinde bu talebi memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

Kulüp ayrıca, kendileriyle oynanacak maçlarda rakip takımların da yabancı hakem istemesi halinde bu talebi memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle: 

'24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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