Fenerbahçe Resmen Başvurdu: "Bütün Maçları Yabancı Hakemler Yönetsin"
Fenerbahçe Resmen Başvurdu: "Bütün Maçları Yabancı Hakemler Yönetsin"
Fenerbahçe'den dikkat çeken hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, yabancı hakem için harekete geçti. Son derbi maçında yabancı hakem heyetinin gösterdiği performansın olumlu yanlarına dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında da maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Başvuru sosyal medyadan duyuruldu.
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Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat 2025’te oynanan derbi mücadelesinde görev yapan yabancı hakemlerin yönetiminin Türk futbol kamuoyu tarafından olumlu karşılandığının altı çizildi.
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Fenerbahçe, bu gelişmeler sonrası harekete geçti.
Kulüp ayrıca, kendileriyle oynanacak maçlarda rakip takımların da yabancı hakem istemesi halinde bu talebi memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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