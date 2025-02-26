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Mehmet Ali Erbil Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Mehmet Ali Erbil Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 19:12

Aylık gelirini açıklayan Mehmet Ali Erbil hakkında istenen hapis cezası belli oldu. Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

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Mahkeme Erbil'in "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme Erbil'in "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Herkesin yakından takip ettiği davada yeni gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına başlandı.

Herkesin yakından takip ettiği davada yeni gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Ali Erbil, tiyatro sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu açıkladı.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkemede savunma yapan Erbil, ‘'Bir otel açılışı dolayısıyla Malta'ya davet edildik. Serdar Ortaç ile birlikte gittik ama bizi başka bir olayın içerisine sokmaya çalıştılar. Bir sitenin canlı yayınına sokmaya çalıştılar. Tişört vermek istediler reklam olur diye giymedik. Ben videoda altını çize çize ‘yasa dışı bahis hayatta oynamıyorum siz de oynamayın' dedim. Reklam için gitsem böyle bir şey söylemezdim' dedi. 

Açılış için Malta'ya gittiğini belirten Erbil, 'Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum'' diye konuştu.

Daha sonra duruşmada Serdar Ortaç tanık sıfatıyla dinlendi.

Daha sonra duruşmada Serdar Ortaç tanık sıfatıyla dinlendi.

Ortaç ifadesinde, ‘'Malta'ya gider gitmez yemek yiyeceğiz diye masa kurdular. Sonra masa başında röportaj yapmaya başladılar, her şey güzelken birden kumara döndü iş. Sonradan tişört giydiklerini gördük. Bize de para verip tişört giy dediler biz hemen kaçtık. Pişman olduk ama çok geçti'' dedi.

Cumhuriyet Savcısı, Erbil'in bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, Erbil'in bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erbil'in 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılma talebinin ise hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 27 Kasım 2024 tarihinde ise bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Erbil'in ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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