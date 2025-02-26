Mehmet Ali Erbil Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu
Mehmet Ali Erbil Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu
Aylık gelirini açıklayan Mehmet Ali Erbil hakkında istenen hapis cezası belli oldu. Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.
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Mahkeme Erbil'in "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.
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Herkesin yakından takip ettiği davada yeni gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına başlandı.
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.
Daha sonra duruşmada Serdar Ortaç tanık sıfatıyla dinlendi.
Cumhuriyet Savcısı, Erbil'in bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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