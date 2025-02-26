Mehmet Ali Erbil Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Mahkemede savunma yapan Erbil, ‘'Bir otel açılışı dolayısıyla Malta'ya davet edildik. Serdar Ortaç ile birlikte gittik ama bizi başka bir olayın içerisine sokmaya çalıştılar. Bir sitenin canlı yayınına sokmaya çalıştılar. Tişört vermek istediler reklam olur diye giymedik. Ben videoda altını çize çize ‘yasa dışı bahis hayatta oynamıyorum siz de oynamayın' dedim. Reklam için gitsem böyle bir şey söylemezdim' dedi.

Açılış için Malta'ya gittiğini belirten Erbil, 'Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum'' diye konuştu.