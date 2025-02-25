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Şarkıcı Serdar Ortaç’a Yasa Dışı Bahisten 10 Ay Hapis Cezası Verildi

Şarkıcı Serdar Ortaç’a Yasa Dışı Bahisten 10 Ay Hapis Cezası Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2025 - 10:46 Son Güncelleme: 25.02.2025 - 11:15

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç’a 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç’a 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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