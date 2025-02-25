Şarkıcı Serdar Ortaç’a Yasa Dışı Bahisten 10 Ay Hapis Cezası Verildi
Şarkıcı Serdar Ortaç’a Yasa Dışı Bahisten 10 Ay Hapis Cezası Verildi
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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Yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç’a 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
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Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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