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Galatasaray-Fenerbahçe Maçına Irkçılık İddiası Damga Vurdu! Mourinho’dan Okan Buruk’a: “Maymun Gibi Zıplıyor”

Galatasaray-Fenerbahçe Maçına Irkçılık İddiası Damga Vurdu! Mourinho’dan Okan Buruk’a: “Maymun Gibi Zıplıyor”

Acun Ilıcalı Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2025 - 09:47

Galatasaray - Fenerbahçe maçı, karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun Okan Buruk için kullandığı “Maymun gibi zıplıyor” sözleri sonrasında farklı bir boyut kazandı. Sarı kırmızılı kulüp, Portekizli teknik adamın ‘ırkçılık’ yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

Yaşananlar sonrasında bir televizyon kanalına bağlanan Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı ise “Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?' dedi. 

İşte karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun Okan Buruk hakkındaki açıklamaları ve sonrasında yaşananlar: 

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0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği yargıya taşınıyor.

0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği yargıya taşınıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için “Rakip kulübede maymun gibi zıplıyor” açıklaması yaptı. 

Jose Mourinho'nun 'Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı' sözlerinin ardından sarı kırmızılı ekip suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı bir açıklama yayımlandı. #SayNoToRacism görseliyle yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı bir açıklama yayımlandı. #SayNoToRacism görseliyle yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü”

Gelişmelerin ardından TV100'e bağlanarak açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Gelişmelerin ardından TV100'e bağlanarak açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

“Çok beklediğimiz bir hareket. Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı. Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! 

Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi.

Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka, Okan Hoca siyahi mi?”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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