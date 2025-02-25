Galatasaray-Fenerbahçe Maçına Irkçılık İddiası Damga Vurdu! Mourinho’dan Okan Buruk’a: “Maymun Gibi Zıplıyor”
Galatasaray - Fenerbahçe maçı, karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun Okan Buruk için kullandığı “Maymun gibi zıplıyor” sözleri sonrasında farklı bir boyut kazandı. Sarı kırmızılı kulüp, Portekizli teknik adamın ‘ırkçılık’ yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Yaşananlar sonrasında bir televizyon kanalına bağlanan Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı ise “Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?' dedi.
İşte karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun Okan Buruk hakkındaki açıklamaları ve sonrasında yaşananlar:
0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından iki kulüp arasında maymun polemiği yargıya taşınıyor.
Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından ırkçılık karşıtı bir açıklama yayımlandı. #SayNoToRacism görseliyle yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Gelişmelerin ardından TV100'e bağlanarak açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
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