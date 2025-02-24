Gol Sesi Çıkmasa da Kaos Yine Bol: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yaşanan Tüm Olaylar
Gol Sesi Çıkmasa da Kaos Yine Bol: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yaşanan Tüm Olaylar
Tarihi bir Galatasaray - Fenerbahçe derbisini daha geride bıraktık. Türkiye'de hayatı durma noktasına getiren maçta 55 yıl sonra ilk kez yabancı bir hakem düdük çaldı. Skor ve oyun olarak iki takım taraftarlarını da memnun etmeyen bir mücadele sergilense de karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında önemli gelişmeler yaşandı. Dev maç nelere sahne oldu, kim ne dedi? Gelin baştan sona bakalım.
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55 yıl sonra ilk kez yabancı hakem düdük çaldı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Puan farkının hala 6 olduğunu unutan mallar baska takimlardan medet umuyor 0-0 biten derbinin hakemine ne iş çıktı ki hakem iyi olsun