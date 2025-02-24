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Gol Sesi Çıkmasa da Kaos Yine Bol: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yaşanan Tüm Olaylar

Gol Sesi Çıkmasa da Kaos Yine Bol: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yaşanan Tüm Olaylar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 01:09

Tarihi bir Galatasaray - Fenerbahçe derbisini daha geride bıraktık. Türkiye'de hayatı durma noktasına getiren maçta 55 yıl sonra ilk kez yabancı bir hakem düdük çaldı. Skor ve oyun olarak iki takım taraftarlarını da memnun etmeyen bir mücadele sergilense de karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında önemli gelişmeler yaşandı. Dev maç nelere sahne oldu, kim ne dedi? Gelin baştan sona bakalım.

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Fenerbahçeli futbolcular, zemine ayak bastığında "Havhavhav" şarkısı çalındı

Fenerbahçeli futbolcular, zemine ayak bastığında "Havhavhav" şarkısı çalındı

Heyecanın tavan yapması beklenilen doksan dakikanın öncesinde konuk ekip Fenerbahçe'de oyuncular, zemini incelemek için sahaya çıktı. Tam bu sırada stadyum hoparlörlerinden son dönemde sosyal medyada popüler olan 'Havhavhav' şarkısı çalındı. Mert Hakan'a tepki gösterildi.

Icardi, taraftarına üçlü çektirdi

Icardi, taraftarına üçlü çektirdi

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan, tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü dev maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 31 yaşındaki oyuncu, santra vuruşundan önce yeşil sahaya adım attı ve bütün stada üçlü çektirdi.

Barış Alper'e plaket verildi

Barış Alper'e plaket verildi

24 yaşındaki milli oyuncu, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100’üncü kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Futbolcular seremonide el sıkışmadı

Futbolcular seremonide el sıkışmadı

Sezon başından bu yana iki kulüp arasındaki gerginliğin futbolculara da yansıdığı görüldü. İstiklal Marşı'nın ardından oyuncular birbirleriyle el sıkışmayı tercih etmedi.

55 yıl sonra ilk kez yabancı hakem düdük çaldı

55 yıl sonra ilk kez yabancı hakem düdük çaldı

1959’da profesyonel liglerin başlamasından bu yana oynanan 17 derbide yabancı hakemler görev aldı. Son olarak 26 Nisan 1970’te Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan maçta yabancı bir hakem düdük çalmıştı. Aradan geçen 55 yılın ardından iki takım, bir kez daha yabancı bir hakemin yönetiminde sahaya çıktı.

Bu mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic görev alırken, yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic oldu. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlendi.

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Mert Hakan ile Osimhen atıştı

Mert Hakan ile Osimhen atıştı

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Osimhen, maça yedek soyunan Mert Hakan'la kısa süre tartışma yaşadı. Sarı-kırmızılı oyuncu, rakibine 'sus' işareti yaptı.

Meşaleler yüzünden oyun duraksadı

Meşaleler yüzünden oyun duraksadı

Deplasman tribününde yanan meşalelerin birkaçı ev sahibi ekibin seyircilerine fırlatıldı. Mücadelenin hakemi Slavko Vincic, karşılaşmayı durdurdu. Güvenlik görevlilerinin durumu kontrol altına almasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Heyecan 0-0 sona erdi

Heyecan 0-0 sona erdi

Kazanan ekibin büyük ihtimalle şampiyon olacağı ifade edilen maçta beklenen ne yazık ki olmadı. Milyonları ekran başına kilitleyen derbi, golsüz beraberlikle noktalandı. Geçmiş yıllara kıyasla hem oynanan oyun hem de skor, iki takım taraftarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Mourinho, hakem odasına gitti

Mourinho, hakem odasına gitti

Gazeteci Haluk Yürekli, sosyal medya hesabından Fenerbahçe çalıştırıcısının maç bitiminde hakemlerle görüştüğünü paylaştı.

Portekizli teknik adamdan cevap geldi

Portekizli teknik adamdan cevap geldi

62 yaşındaki yıldız isim, karşılaşmaya dair yapılan basın toplantısında yaşananları anlattı:

 'Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim. Duygu ve çekişme anlamında çok çok iyi bir maç oldu.'

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Buruk "Ağlamaya devam etsin" dedi

Buruk "Ağlamaya devam etsin" dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, meslektaşının tutumunu yanlış bulduğunu dile getirdi:

'Crying one'ın konuşması. Ağlamasıyla meşhur. Yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı. Hakemin odasında ağladı. Ağlamaya devam etsin.

Mourinho, hakem odasına girdi. Türk hakeme hakaretvari konuşması çok yanlış. Bunlar yönetse böyle olurdu diye. Bu çok yanlış. Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmeye inanamıyorum, kınıyorum. '

Acun Ilıcalı da konuştu

Acun Ilıcalı da konuştu

Fenerbahçe Asbaşkanı, 'adım adım geliyoruz' derken bugüne kadar oluşan puan farkının hakemlerden kaynaklandığı vurguladı:

Galatasaray neden 6 maçtır kazanamıyor Avrupa'da? Bir düşünün bakalım, Avrupa'nın hangi sıradan takımlarını yenemediler? Türkiye'de yabancı hakemler olsaydı, bugün puan farkı yoktu. İşte gerçek bu'

71 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı

71 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın ardından güvenliği bozan kişiler hakkında işlem yapıldığını duyurdu:

'Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.'

Galatasaray, Mourinho'yu şikayet etti

Galatasaray, Mourinho'yu şikayet etti
twitter.com

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

  • 'Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü'

Mourinho, 'Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu.' demişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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tiki miki

galatasaray haklı savcılar acil maydanoz döner ile galatasaray arasında ki kirli bağı çözmeli.

.

İcardi denen goat, aldattığını bile bile.ozel uçakla arjatine gidip , Wnada ile foto paylaştı yatakta çıplak , Aylardır kadın pesinde şimdi de yenisi Ve d... Devamını Gör

zgr.chld

Puan farkının hala 6 olduğunu unutan mallar baska takimlardan medet umuyor 0-0 biten derbinin hakemine ne iş çıktı ki hakem iyi olsun