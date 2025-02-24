Gol Sesi Çıkmasa da Kaos Yine Bol: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde Yaşanan Tüm Olaylar

1959’da profesyonel liglerin başlamasından bu yana oynanan 17 derbide yabancı hakemler görev aldı. Son olarak 26 Nisan 1970’te Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan maçta yabancı bir hakem düdük çalmıştı. Aradan geçen 55 yılın ardından iki takım, bir kez daha yabancı bir hakemin yönetiminde sahaya çıktı.

Bu mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic görev alırken, yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic oldu. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlendi.