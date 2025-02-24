Galatasaray Deplasmanından Bir Puanla Ayrılan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler
Galatasaray Deplasmanından Bir Puanla Ayrılan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler
Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan teknik direktörleri Jose Mourinho'nun savunmaya yönelik oyununu eleştirdi. Öne çıkan paylaşımlarda maçtan galibiyetle ayrılma imkanı olduğu vurgulandı, ezeli rakipten alınan bir puan yeterli görülmedi.
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Sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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