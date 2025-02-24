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Galatasaray Deplasmanından Bir Puanla Ayrılan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Galatasaray Deplasmanından Bir Puanla Ayrılan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 23:21

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan teknik direktörleri Jose Mourinho'nun savunmaya yönelik oyununu eleştirdi. Öne çıkan paylaşımlarda maçtan galibiyetle ayrılma imkanı olduğu vurgulandı, ezeli rakipten alınan bir puan yeterli görülmedi.

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Sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇

Sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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