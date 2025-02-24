Slavko Vincic'in Derbi Performansını Nasıl Buldunuz?

Süper Lig tarihi için ayrı bir anlam taşıyan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi noktalandı. Süper Lig'de 55 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir orta hakem düdük çaldığı karşılaşmadaki yönetim maça dair en çok konuşulan konulardan biri oldu.