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Slavko Vincic'in Derbi Performansını Nasıl Buldunuz?

Slavko Vincic'in Derbi Performansını Nasıl Buldunuz?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 22:05 Son Güncelleme: 24.02.2025 - 22:20

Süper Lig tarihi için ayrı bir anlam taşıyan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi noktalandı. Süper Lig'de 55 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir orta hakem düdük çaldığı karşılaşmadaki yönetim maça dair en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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