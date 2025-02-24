Slavko Vincic'in Derbi Performansını Nasıl Buldunuz?
Slavko Vincic'in Derbi Performansını Nasıl Buldunuz?
Süper Lig tarihi için ayrı bir anlam taşıyan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi noktalandı. Süper Lig'de 55 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir orta hakem düdük çaldığı karşılaşmadaki yönetim maça dair en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Slavko Vincic'in performansını nasıl buldun?
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TFF, yabancı hakem kararına diğer maçlarda da devam etmeli mi?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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