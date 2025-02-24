Evinde Fenerbahçe'yle Golsüz Beraber Kalan Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler
Evinde Fenerbahçe'yle Golsüz Beraber Kalan Galatasaray'a Taraftarından Gelen Tepkiler
Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayan lider Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılınca sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Lemina, performansıyla övgü alırken teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağı oldu.
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Galatasaray taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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aynen, Muslera çok net bir golü parmak ucuyla kurtardi.