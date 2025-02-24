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Galatasaray, Jose Mourinho'nun "Maymun Gibi Zıplıyorlardı" Açıklamalarının Ardından Suç Duyurusunda Bulunacak!

Galatasaray, Jose Mourinho'nun "Maymun Gibi Zıplıyorlardı" Açıklamalarının Ardından Suç Duyurusunda Bulunacak!

Fenerbahçe galatasaray
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 01:02

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 0-0 sona ermesinin ardından maçın taraflarından açıklamalar geldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün maç sonunda yaptığı açıklamada 'Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu.' sözlerinin ardından Galatasaray'dan açıklama gecikmedi. Kulüp, teknik adam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından maçın taraflarından açıklamalar geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından maçın taraflarından açıklamalar geldi.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephelerinden yapılan açıklamalarda hem maç, hem de maçı yöneten Sloven hakem değerlendirildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da yaptığı açıklamada tartışma yaratacak bir cümleye yer verdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da yaptığı açıklamada tartışma yaratacak bir cümleye yer verdi.

Teknik adam açıklamasında, 'Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu.' ifadelerini kullanmıştı.

Sarf ettiği sözlerin Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk'un saha kenarında zıplamasına yönelik olduğu iddia edildi.

Sarf ettiği sözlerin Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk'un saha kenarında zıplamasına yönelik olduğu iddia edildi.

Jose Mourinho'nun açıklamalarının ardından Galatasaray cephesinden açıklama gecikmedi. Kulüp, Mourinho'nun sözlerini 'ırkçılık' olarak değerlendirdi ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Galatasaray'ın resmi hesabından #SayNoToRacism görseliyle paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'ın resmi hesabından #SayNoToRacism görseliyle paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamaya ek olarak, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Mourinho ile ilgili hukuksal bütün her şeyi yapacağız. Kime maymun dediyse bunu açıklamak zorunda. TFF yapılan ırkçılık ile ilgili gerekeni yapmalı. Biz ırkçılık yapsak ortalık yıkılırdı." ifadelerinde bulundu.

Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamaya ek olarak, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Mourinho ile ilgili hukuksal bütün her şeyi yapacağız. Kime maymun dediyse bunu açıklamak zorunda. TFF yapılan ırkçılık ile ilgili gerekeni yapmalı. Biz ırkçılık yapsak ortalık yıkılırdı." ifadelerinde bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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