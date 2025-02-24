Galatasaray, Jose Mourinho'nun "Maymun Gibi Zıplıyorlardı" Açıklamalarının Ardından Suç Duyurusunda Bulunacak!
Galatasaray, Jose Mourinho'nun "Maymun Gibi Zıplıyorlardı" Açıklamalarının Ardından Suç Duyurusunda Bulunacak!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 0-0 sona ermesinin ardından maçın taraflarından açıklamalar geldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün maç sonunda yaptığı açıklamada 'Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu.' sözlerinin ardından Galatasaray'dan açıklama gecikmedi. Kulüp, teknik adam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından maçın taraflarından açıklamalar geldi.
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da yaptığı açıklamada tartışma yaratacak bir cümleye yer verdi.
Sarf ettiği sözlerin Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk'un saha kenarında zıplamasına yönelik olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın resmi hesabından #SayNoToRacism görseliyle paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamaya ek olarak, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Mourinho ile ilgili hukuksal bütün her şeyi yapacağız. Kime maymun dediyse bunu açıklamak zorunda. TFF yapılan ırkçılık ile ilgili gerekeni yapmalı. Biz ırkçılık yapsak ortalık yıkılırdı." ifadelerinde bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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