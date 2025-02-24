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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Adım Adım Geliyoruz!"

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Adım Adım Geliyoruz!"

Fenerbahçe galatasaray
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 00:17

0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği maç sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı derbiyi ve hakemi değerlendirdi. Ilıcalı, 'Türkiye'de yabancı hakemler olsaydı, bugün puan farkı yoktu.' dedi.

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55 yıl sonra ilk kez bir yabancı orta hakemin düdük çaldığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı.

55 yıl sonra ilk kez bir yabancı orta hakemin düdük çaldığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı.

Fenerbahçe'nin 14. dakikada attığı golün iptal edilmesinin ardından derbinin 33. dakikasında Galatasaray penaltı beklerken maçın hakemi devam kararı verdi. Derbide gol sesi çıkmadı, maç berabere bitti.

Detaylar:

Slavko Vincic’in yönettiği maçın ardından futbolseverler ikiye bölündü.

Slavko Vincic’in yönettiği maçın ardından futbolseverler ikiye bölündü.

Hakemin yönetimini beğenenler kadar, Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk gibi eleştirenler de vardı.

Trabzonspor, maçın ardından Vincic'in yönetiminden memnun kalıp kendi maçlarını da yönetmesi için bir açıklamada bulundu.

Derbi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da açıklama yaptı. "Adım adım geliyoruz." diyen Ilıcalı, açıklamasında hakemin yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Derbi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da açıklama yaptı. "Adım adım geliyoruz." diyen Ilıcalı, açıklamasında hakemin yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Galatasaray neden 6 maçtır kazanamıyor Avrupa'da? Bir düşünün bakalım, Avrupa'nın hangi sıradan takımlarını yenemediler? Türkiye'de yabancı hakemler olsaydı, bugün puan farkı yoktu. İşte gerçek bu'

"Fenerbahçe ya da Galatasaraylı hakemlerin, Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetmesi dünyanın her yerinde imkansız" diyen Ilıcalı'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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