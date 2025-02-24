Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Adım Adım Geliyoruz!"
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Adım Adım Geliyoruz!"
0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği maç sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı derbiyi ve hakemi değerlendirdi. Ilıcalı, 'Türkiye'de yabancı hakemler olsaydı, bugün puan farkı yoktu.' dedi.
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55 yıl sonra ilk kez bir yabancı orta hakemin düdük çaldığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı.
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Slavko Vincic’in yönettiği maçın ardından futbolseverler ikiye bölündü.
Derbi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da açıklama yaptı. "Adım adım geliyoruz." diyen Ilıcalı, açıklamasında hakemin yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.
"Fenerbahçe ya da Galatasaraylı hakemlerin, Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetmesi dünyanın her yerinde imkansız" diyen Ilıcalı'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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