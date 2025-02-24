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Dev Derbi Başladığı Gibi Bitti: Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0

Dev Derbi Başladığı Gibi Bitti: Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 21:57

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışını şekillendiren dev derbide kazanan çıkmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı mücadelede, yıldız isimlerin büyük çekişmesine rağmen gol sesi çıkmadı. 0-0 sona eren karşılaşma sonrası zirvedeki puan farkı değişmedi.

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Başladığı gibi bitti

Başladığı gibi bitti

Nasıl sonuçlanacağı büyük merak uyandıran Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 0-0 sona erdi. Ezeli rakipler sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelenin 14. dakikasında Fenerbahçe'nin attığı gol, Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

6 puanlık fark devam ediyor

6 puanlık fark devam ediyor

Karşılaşma öncesinde 63 puana sahip olan ve liderliği elinde bulunduran Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 64 yaparken Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler de puanını 58'e çıkardı.

İki takımın sıradaki 5 Süper Lig maçı 👇

İki takımın sıradaki 5 Süper Lig maçı 👇

Galatasaray

Fenerbahçe

  • Antalyaspor

  • Samsunspor

  • Bodrumspor (D)

  • Trabzonspor

  • Sivasspor (D)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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