Dev Derbi Başladığı Gibi Bitti: Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
Dev Derbi Başladığı Gibi Bitti: Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışını şekillendiren dev derbide kazanan çıkmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı mücadelede, yıldız isimlerin büyük çekişmesine rağmen gol sesi çıkmadı. 0-0 sona eren karşılaşma sonrası zirvedeki puan farkı değişmedi.
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Başladığı gibi bitti
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6 puanlık fark devam ediyor
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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