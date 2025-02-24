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Trabzonspor da Vincic Dedi: Galatasaray - Fenerbahçe Maçından Sonra Trabzonspor’dan Slavko Vincic Açıklaması

Trabzonspor da Vincic Dedi: Galatasaray - Fenerbahçe Maçından Sonra Trabzonspor’dan Slavko Vincic Açıklaması

Trabzon Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2025 - 22:47

Trabzonspor, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından bir açıklama yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetmesini istediklerini belirtti. 

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Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışını şekillendiren dev derbide kazanan çıkmadı.

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışını şekillendiren dev derbide kazanan çıkmadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı mücadelede, yıldız isimlerin büyük çekişmesine rağmen gol sesi çıkmadı. 0-0 sona eren karşılaşma sonrası zirvedeki puan farkı değişmedi.

Karşılaşmanın Sloven hakemi Slavko Vincic’in yönetimi taraflı tarafsız herkes tarafından beğenildi.

Karşılaşmanın Sloven hakemi Slavko Vincic’in yönetimi taraflı tarafsız herkes tarafından beğenildi.

Karşılaşmayı yöneten Sloven hakem Vincic’in yönetimi, yorumculardan da sosyal medya kullanıcılarından da tam not almayı başardı.

Trabzonspor, derbi sonrası açıklama yaparak, ligin geri kalanında oynayacakları Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında Vincic’in olmasını istedi.

Trabzonspor, derbi sonrası açıklama yaparak, ligin geri kalanında oynayacakları Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında Vincic’in olmasını istedi.

“Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!

Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.

Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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