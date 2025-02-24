Trabzonspor da Vincic Dedi: Galatasaray - Fenerbahçe Maçından Sonra Trabzonspor’dan Slavko Vincic Açıklaması
Trabzonspor da Vincic Dedi: Galatasaray - Fenerbahçe Maçından Sonra Trabzonspor’dan Slavko Vincic Açıklaması
Trabzonspor, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından bir açıklama yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetmesini istediklerini belirtti.
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Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışını şekillendiren dev derbide kazanan çıkmadı.
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Karşılaşmanın Sloven hakemi Slavko Vincic’in yönetimi taraflı tarafsız herkes tarafından beğenildi.
Trabzonspor, derbi sonrası açıklama yaparak, ligin geri kalanında oynayacakları Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında Vincic’in olmasını istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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