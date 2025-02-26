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Fatih Terim’e Zorla Getirme Kararı

Fatih Terim’e Zorla Getirme Kararı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 17:53

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

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Teknik Direktör Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Teknik Direktör Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı.

Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı.

Mahkemede, Erzan’ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı alındı. Şimdi ise mahkeme Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı aldı.

Seçil Erzan’ın yargılanması sürüyor. Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü.

Seçil Erzan’ın yargılanması sürüyor. Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü.

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim’in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim’in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

Seçil Erzan mahkemede verdiği ifadede 'Fatih Terim’den elden para aldınız mı?' sorusuna Erzan, 'Ondan fon adı adı altında para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişki nedeniyle 300 bin ve 400 bin dolar aldım. Bu parayı bana 'Bozcaada’da ev al, arsa al, hisse senedi al sat' diye verdi. Ben de 'Yaparım' dedim ama yapamadım. Euro Bond işleminden zarar etmişti ve bankaya çok kızmıştı. Parasını çekmeyi düşünüyordu. Aramızdaki abi – kardeş ilişkisinden dolayı bu 700 bin doların getirisi olarak kendisine dönem dönem ödemeler yaptım. Ben Fatih Terim’e hiçbir zaman hayır diyemedim. Ama benden zorla bir şey istemedi. 'Paramız var mı Seçil?' dediğinde de bana verdiği 700 bin doların faizi olarak ödemeler yaptım. O sabah beni şubeden Rüya Sağır aradığında ruh halim berbattı. Hocanın son durumu görmek istediğini söyleyince ben de ona ödemek istediğim faizi yazdırmıştım. 5 milyon dolar deseydim öyle mi olacaktı?' diyerek yanıtlamıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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