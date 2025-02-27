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Öcalan’ın PKK’ya Silah Bırakma Çağrısına AKP’den İlk Açıklama

Öcalan’ın PKK’ya Silah Bırakma Çağrısına AKP’den İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.02.2025 - 17:38

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan’ın “PKK kendini feshetmelidir” sözlerine AKP’den ilk açıklama geldi. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz de sonuca bakarız. Bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız. Sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi, buna bakmalıyız” dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024’te Öcalan’a yaptığı çağrıyla yeni süreci başlatmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024’te Öcalan’a yaptığı çağrıyla yeni süreci başlatmıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında , “Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı.

PKK lideri terörist Abdullah Öcalan, PKK’ya bugün (27 Şubat 2025) silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan, “PKK kendisini feshetmeli” dedi.

PKK lideri terörist Abdullah Öcalan, PKK’ya bugün (27 Şubat 2025) silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan, “PKK kendisini feshetmeli” dedi.

DEM Parti heyetin bugün üçüncü kez İmralı'yı ziyaret etti. Saat 17.00'da ise Öcalan'ın silah bırakma çağrısı DEM Partili isimler tarafından İstanbul'da okundu.

Öcalan'ın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz:

Öcalan’ın çağrısına hükümetten ne yanıt geleceği merak ediliyordu. AKP’den ilk açıklama geldi.

Öcalan’ın çağrısına hükümetten ne yanıt geleceği merak ediliyordu. AKP’den ilk açıklama geldi.

A Haber’de açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Abdullah Öcalan’ın çağrısını değerlendirdi.

Efkan Ala: "Çağrıya kulak verilecek mi, sonuca bakacağız."

Efkan Ala: "Çağrıya kulak verilecek mi, sonuca bakacağız."

Efkan Ala, şunları söyledi: 

'Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz de sonuca bakarız. Bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız. Sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi, buna bakmalıyız.'

Efkan Ala, sözlerine "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparak şöyle devam etti:

Efkan Ala, sözlerine "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparak şöyle devam etti:

'Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün; çağrıya kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor, çok önemli başarılar elde edildi. Türkiye terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdı. Mutlak bir içeride başarı sağlanmış durumda, terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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