Öcalan’ın PKK’ya Silah Bırakma Çağrısına AKP’den İlk Açıklama

Efkan Ala, şunları söyledi:

'Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz de sonuca bakarız. Bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız. Sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi, buna bakmalıyız.'