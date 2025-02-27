Öcalan’ın PKK’ya Silah Bırakma Çağrısına AKP’den İlk Açıklama
Öcalan’ın PKK’ya Silah Bırakma Çağrısına AKP’den İlk Açıklama
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan’ın “PKK kendini feshetmelidir” sözlerine AKP’den ilk açıklama geldi. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz de sonuca bakarız. Bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız. Sonuca odaklanmalıyız. Bu çağrı yerine getirilecek mi, buna bakmalıyız” dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024’te Öcalan’a yaptığı çağrıyla yeni süreci başlatmıştı.
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PKK lideri terörist Abdullah Öcalan, PKK’ya bugün (27 Şubat 2025) silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan, “PKK kendisini feshetmeli” dedi.
Öcalan’ın çağrısına hükümetten ne yanıt geleceği merak ediliyordu. AKP’den ilk açıklama geldi.
Efkan Ala: "Çağrıya kulak verilecek mi, sonuca bakacağız."
Efkan Ala, sözlerine "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparak şöyle devam etti:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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