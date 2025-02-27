Öcalan'ın Çağrısı Sonrası Gazeteci Çetiner Çetin'den Dikkat Çeken Açıklama
Öcalan'ın Çağrısı Sonrası Gazeteci Çetiner Çetin'den Dikkat Çeken Açıklama
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.
Bu açıklama sonrası akıllara gelen ''Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu personellerine ne olacak'' sorusuna Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den yanıt geldi.
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DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüştü.
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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu.
Bu açıklama sonrası akıllara gelen ''Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu personellerine ne olacak'' sorusuna Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den yanıt geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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