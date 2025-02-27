Öcalan'ın Çağrısı Sonrası Gazeteci Çetiner Çetin'den Dikkat Çeken Açıklama

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.

Bu açıklama sonrası akıllara gelen ''Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu personellerine ne olacak'' sorusuna Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den yanıt geldi.