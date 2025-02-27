Barış Çağrılarından Dağılan Masalara: 2013-2015 Yılları Açılım Sürecinde Neler Yaşandı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı yeni bir süreci doğurdu. Resmi olarak somut bir gelişme olmasa da MHP lideri başta olmak üzere MHP’li vekiller ve DEM Parti arasında yakınlaşma, TBMM’de Bahçeli’nin DEM Partililerle el sıkışması ve 28 Aralık 2024’te bir heyetin teröri örgütü lider Abdullah Öcalan ile görüşmesi yeni bir ‘çözüm’ sürecinin ayak sesleri olarak nitelendirildi.

22 Ekim 2024'te Bahçeli'nin konuşmasıyla başlayan süreç bugün başka bir aşamaya geliyor. Abdullah Öcalan’ın tarihi silah bırakma çağrısının bugün gelmesi bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti, bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek ve 17.00'de açıklama yapılacak

Şimdilerde 1999 yılından bu yana İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısını bugün yapması beklenirken şu anı ve geleceği anlamak için 2013-2015 yılları arasında yaşananlara yeniden göz atmak gerekiyor.

PKK'nın silah bırakması için; Türkiye-PKK çatışmasını sonlandırmak için hükümetin çözüm süreci 2013 yılında resmi müzakerelerle başladı, heyetler kurularak devam etti. Ancak 2015 yılında geldiğimizde ‘Çözüm Süreci’, ‘Açılım Süreci’, ‘Demokratik Açılım’, ‘Kürt Açılımı’ olarak adlandırılan bu süreç sona erdi.

Peki, 2013-2015 yılları arasında ne yaşandı?