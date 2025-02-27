Barış Çağrılarından Dağılan Masalara: 2013-2015 Yılları Açılım Sürecinde Neler Yaşandı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı yeni bir süreci doğurdu. Resmi olarak somut bir gelişme olmasa da MHP lideri başta olmak üzere MHP’li vekiller ve DEM Parti arasında yakınlaşma, TBMM’de Bahçeli’nin DEM Partililerle el sıkışması ve 28 Aralık 2024’te bir heyetin teröri örgütü lider Abdullah Öcalan ile görüşmesi yeni bir ‘çözüm’ sürecinin ayak sesleri olarak nitelendirildi.
22 Ekim 2024'te Bahçeli'nin konuşmasıyla başlayan süreç bugün başka bir aşamaya geliyor. Abdullah Öcalan’ın tarihi silah bırakma çağrısının bugün gelmesi bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti, bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek ve 17.00'de açıklama yapılacak
Şimdilerde 1999 yılından bu yana İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısını bugün yapması beklenirken şu anı ve geleceği anlamak için 2013-2015 yılları arasında yaşananlara yeniden göz atmak gerekiyor.
PKK'nın silah bırakması için; Türkiye-PKK çatışmasını sonlandırmak için hükümetin çözüm süreci 2013 yılında resmi müzakerelerle başladı, heyetler kurularak devam etti. Ancak 2015 yılında geldiğimizde ‘Çözüm Süreci’, ‘Açılım Süreci’, ‘Demokratik Açılım’, ‘Kürt Açılımı’ olarak adlandırılan bu süreç sona erdi.
Peki, 2013-2015 yılları arasında ne yaşandı?
15 Ekim 2024: MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'milat' olarak nitelendirdiği çağrısıyla 'yeni çözüm süreci' başladı.
23 Ekim 2024: Bahçeli'nin çağrısı sonrası 43 ay sonra Abdullah Öcalan ile ilk kez görüşme izni verildi.
28 Aralık 2024: İmralı heyeti, Öcalan’ı ziyaret etti.
29 Aralık 2024: Öcalan’dan 7 maddelik açıklama.
11 Ocak 2025: DEM Parti heyeti, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
Günümüzde yaşanan son ve en önemli gelişmeler bunlar. Peki 2013-2015 yılları arasında neler yaşandı?
28 Aralık 2012: Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı ile görüşüldüğünü açıkladı.
3 Ocak 2013: Ayla Akat Ata, Altan Tan ve Ahmet Türk, İmralı’ya gitti.
15 Şubat 2013: “Çözüm Süreci”nin başladığı resmi olarak açıklandı.
13 Mart 2013: Her ne kadar o süreçte güven sarsacak haberler çıksa da Öcalan'ın emriyle 8 kişilik Türk işçiler serbest bırakıldı
21 Mart 2013: Abdullah Öcalan’ın ateşkesi başlatan mektubu.
3 Nisan 2013: Yazar, akademisyen, oyuncu ve sanatçılardan oluşan Akil İnsanlar Heyeti kuruldu.
4 Nisan 2013: CHP ve MHP’den sürece veto.
8 Mayıs 2013: PKK’nın çekilme süreci başladı.
30 Eylül 2013: Demokratikleşme Paketi açıklandı.
16 Kasım 2013: Diyarbakır’da gündemden düşmeyen buluşma.
2 Aralık 2013: Meclis Araştırma Komisyonu’ndan 450 sayfalık rapor.
30 Mart 2014: Türkiye'deki yerel seçimler.
10 Ağustos 2014: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş yüzde 9.76 oy aldı.
5 Ekim 2014: Öcalan, müzakerelere geçilmesi için hükümete süre verdi.
6-7-8-9-10 Ekim 2014: Kobani olayları.
23 Ekim-5 Kasım 2014: PKK ile çatışma, taraflardan tepki açıklamaları.
28 Şubat 2015: Çözüm sürecinin dağılmasından önce Dolmabahçe'de ilk ve son ortak açıklama.
17 Mart 2025: Selahattin Demirtaş’tan “Seni başkan yaptırmayacağız” sözleri.
21 Mart 2015: Abdullah Öcalan’dan üçüncü ve son mektup.
22 Mart 2015: Erdoğan’dan süreci sonlandıran sert tepki.
12 Haziran 2015: Silah bırakma çağrısına KCK’dan yanıt.
26 Haziran 2015: Erdoğan’dan PYD’nin devlet kurma girişimlerine açıklama.
29 Haziran 2015: Murat Karayılan: “Türkiye’nin tümü bir savaş sahasına dönüşür.”
11 Temmuz 2015: KCK ateşkesi bitirdiğini açıkladı.
11 Ağustos 2015: “Çözüm süreci buzdolabında.”
2013-2015 yılları arasında adım atılan süreç çözüme kavuşturulmadan sona erdi.
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