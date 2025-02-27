Öcalan’ın Son Görüntüsü: Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?
Öcalan’ın Son Görüntüsü: Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?
Abdullah Öcalan’dan terör örgütü PKK’ya çağrı geldi. 27 Şubat Perşembe günü saat 17.00’da DEM Parti heyeti Öcalan’ın çağrısını okudu. Öcalan çağrısında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve çağrının sorumluluğunu üstleniyorum. PKK kendisini feshetmelidir” dedi.
Çağrı okunmadan önce Öcalan’ın İmralı’dan son görüntüsü paylaşıldı. Peki Öcalan’ın fotoğrafında dikkat çeken detaylar neydi? Fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanında kimler vardı?
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Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya silahları bırakma çağrısı geldi.
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Çağrı okunmadan önce DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile görüntüsü paylaşıldı.
Öcalan’ın son görüntüsü.
Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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