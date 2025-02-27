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Öcalan’ın Son Görüntüsü: Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?

Öcalan’ın Son Görüntüsü: Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.02.2025 - 17:30

Abdullah Öcalan’dan terör örgütü PKK’ya çağrı geldi. 27 Şubat Perşembe günü saat 17.00’da DEM Parti heyeti Öcalan’ın çağrısını okudu. Öcalan çağrısında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve çağrının sorumluluğunu üstleniyorum. PKK kendisini feshetmelidir” dedi. 

Çağrı okunmadan önce Öcalan’ın İmralı’dan son görüntüsü paylaşıldı. Peki Öcalan’ın fotoğrafında dikkat çeken detaylar neydi? Fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanında kimler vardı?

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Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya silahları bırakma çağrısı geldi.

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya silahları bırakma çağrısı geldi.

Öcalan'ın çağrısında dikkat çeken bazı ifadeler şöyleydi:

'Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.PKK kendini feshetmelidir.'

Çağrı okunmadan önce DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile görüntüsü paylaşıldı.

Çağrı okunmadan önce DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile görüntüsü paylaşıldı.

Öcalan fotoğrafı salondan alkış aldı. Salonda bulunan katılımcılar alkış ve zılgıtlarla destek oldu.

Öcalan’ın son görüntüsü.

Öcalan’ın son görüntüsü.

Öcalan'ın en son 2013 yılında fotoğrafı basına sunulmuştu. 75 yaşındaki Öcalan'ın yeni fotoğrafı 27 Şubat 2025 Perşembe günü paylaşıldı. Öcalan'ın takım elbise giydiği görülürken yanında kimlerin bulunduğu merak edildi.

Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?

Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?

Öcalan'ın yanında hangi isimlerin yer aldığı merak edildi. Fotoğrafta İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer alıyor. İmralı heyetinde ise Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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