Öcalan’ın Son Görüntüsü: Öcalan’ın Yıllar Sonra Paylaşılan Yeni Fotoğrafında Kimler Var?

Öcalan'ın çağrısında dikkat çeken bazı ifadeler şöyleydi:

'Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.PKK kendini feshetmelidir.'