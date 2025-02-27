Ülkenin Gündemine Kendi Tarzıyla Çektiği Videolarla Yorum Yapan Mustafa Sarıgül Bugün de Bir Video Paylaştı

Sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan siyasetçiler arasında yer alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tüm platformları aktif bir biçimde kullanmayı tercih ediyor. Kendi fikirlerini ve politikalarını geniş kitlelere ulaştırma konusunda sosyal medyayı bir araç olarak gören Sarıgül, bu sayede hem destekçileriyle sürekli iletişim halinde kalıyor hem de gündeme dair düşüncelerini anında paylaşabiliyor. Bu aktif kullanım, onun geniş bir takipçi kitlesi oluşturmasına yardımcı olurken, aynı zamanda siyasi görüşlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı da sunuyor.