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Ülkenin Gündemine Kendi Tarzıyla Çektiği Videolarla Yorum Yapan Mustafa Sarıgül Bugün de Bir Video Paylaştı

Ülkenin Gündemine Kendi Tarzıyla Çektiği Videolarla Yorum Yapan Mustafa Sarıgül Bugün de Bir Video Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.02.2025 - 19:41

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Sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan siyasetçiler arasında yer alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tüm platformları aktif bir biçimde kullanmayı tercih ediyor. Kendi fikirlerini ve politikalarını geniş kitlelere ulaştırma konusunda sosyal medyayı bir araç olarak gören Sarıgül, bu sayede hem destekçileriyle sürekli iletişim halinde kalıyor hem de gündeme dair düşüncelerini anında paylaşabiliyor. Bu aktif kullanım, onun geniş bir takipçi kitlesi oluşturmasına yardımcı olurken, aynı zamanda siyasi görüşlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı da sunuyor.

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Ülkemizin bugünkü gündemi elbette teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen çağrıydı. Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz saatlerde bayrağımızın yanında poz verdiği bir video paylaştı.

Ülkemizin bugünkü gündemi elbette teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen çağrıydı. Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz saatlerde bayrağımızın yanında poz verdiği bir video paylaştı.

"Bütün çalışmalarımız, bütün koşuşturmalarımız işte bu bayrağımız için." diyen Sarıgül o videoyu, “Vatan sana canım feda. Türk - Kürt kardeştir. Kalleş olan Amerika’dır.” notuyla paylaştı.

"Bütün çalışmalarımız, bütün koşuşturmalarımız işte bu bayrağımız için." diyen Sarıgül o videoyu, “Vatan sana canım feda. Türk - Kürt kardeştir. Kalleş olan Amerika’dır.” notuyla paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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