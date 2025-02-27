Sırrı Süreyya Önder Duyurdu: Öcalan'ın Heyete Yaptığı Açıklama Ortaya Çıktı
Sırrı Süreyya Önder Duyurdu: Öcalan'ın Heyete Yaptığı Açıklama Ortaya Çıktı
Herkesin merakla beklediği PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Açıklamanın okunması sonrası İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın kendilerine söylediği sözü paylaştı.
CNN Türk, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamasının 1.5 sayfa olacağını duyurdu. Öcalan'ın çağrısı öncesi konuşan Sırrı Süreyya Önder açıklamanın 3 sayfa olduğunu söyleyerek CNN Türk'e gönderme yaptı.
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İmralı'daki görüşme 4 saat sürdü. Önder, Öcalan'ın heyete söylediği ifadeleri paylaştı: "Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi; demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir."
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Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı. Öcalan’ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.
Açıklamanın okunmasının ardından İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder, gazetecilere görüşme sırasında Abdullah Öcalan'ın kendilerine söylediği sözü paylaştı.
Önder'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan heyete “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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