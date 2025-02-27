Canlı Yayında 'Anadil'in Öneminden Bahseden Mustafa Balbay'a Serap Belovacıklı'dan 'Lazca' Örneği ile Tepki

Bildiğiniz üzere bugün tüm ülkenin gündemi İmralı'dan yapılan açıklama. Aylar önce Devlet Bahçeli tarafından yapılan çağrı sonrası yaşanan hareketlenmede bugün bir gelişme yaşandı. 3. kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Öcalan'dan gelen metin, Dem Parti heyeti tarafından okundu. Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yaptığı metin pek çok haber ve tartışma programına taşındı.
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Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Gazeteci Mustaya Balbay, 'anadil' meselesi üzerine konuştu.
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Bu noktada araya giren sunucu Serap Belovacıklı Balbay'ın sözlerine 'Lazca' örneği ile tepki göstererek "Anneannem Lazca konuşurdu. Ben hiçbir zaman çıkıp da ‘Lazca anadil olsun, benim anadilim bu’ çağrısında bulunmadım.” dedi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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