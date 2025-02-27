Canlı Yayında 'Anadil'in Öneminden Bahseden Mustafa Balbay'a Serap Belovacıklı'dan 'Lazca' Örneği ile Tepki

Bildiğiniz üzere bugün tüm ülkenin gündemi İmralı'dan yapılan açıklama. Aylar önce Devlet Bahçeli tarafından yapılan çağrı sonrası yaşanan hareketlenmede bugün bir gelişme yaşandı. 3. kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Öcalan'dan gelen metin, Dem Parti heyeti tarafından okundu. Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yaptığı metin pek çok haber ve tartışma programına taşındı.