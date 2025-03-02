Usta Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti
Usta Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ın geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenildi. Detaylar geliyor...
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"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram'dan geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi.
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İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu.
4 Ocak’tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram'ın bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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