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Usta Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Usta Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2025 - 19:59

Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'ın geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenildi. Detaylar geliyor...

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"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram'dan geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi.

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram'dan geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi.

Geçtiğimiz ayın başında evinde düşüp fenalaşan 75 yaşındaki usta sanatçı geçirdiği kaza sonrasında, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu.

İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Edip Akbayram'ın güncel durumunu kızı Türkü Akbayram ve eşi Ayten Akbayram'dan öğreniyorduk. Bugüne dek iyiye gittiği söylenen Akbayram'ın durumunun ağırlaştığı sabah saatlerinde ortaya çıkmıştı.

4 Ocak’tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram'ın bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

4 Ocak’tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram'ın bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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