onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Edip Akbayram Kimdir? Yoğun Bakıma Alınan Usta Sanatçı Hakkında Merak Edilenler

Edip Akbayram Kimdir? Yoğun Bakıma Alınan Usta Sanatçı Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 13:57

Edip Akbayram'ın geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Edip Akbayram'ın hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Edip Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl? Aradığınız soruların cevabını burada bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edip Akbayram Kimdir?

Edip Akbayram Kimdir?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Daha dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Edip Akbayram'ın müzik tutkusu bu yaşlarda başladı. Çocukluk yıllarında bir orkestra kuran Akbayram, evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı.

Daha sonra profesyonel olarak müzik sektöründe çalışmaya başlayan ve unutulmaz eserler ortaya koyan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Hanım ile evlendi. Usta sanatçının bu evliliğinden Türkü ve Ozan adlarında bir kızı ve bir oğlu vardır.

Edip Akbayram'ın Müzik Hayatı ve Kariyeri

Edip Akbayram'ın Müzik Hayatı ve Kariyeri

Edip Akbayram çocukluk yıllarında başladığı müzik tutkusunun peşini bırakmadı. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söyledi. İlk plağı ''Kendim Ettim Kendim Buldum''u da yine bu yıllarda yaptı. İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak da 'Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası' ve 'Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler' başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı. 

Gaziantep'ten sonraki adresi ise Adana oldu. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestra ile ilk kez sahneye çıktığı kent olarak tarihe geçti. Daha sonra burada 'Beyaz Saray' adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.

1968 yılında liseden mezun olduktan sonra İstanbul'un yolunu tuttu. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Ancak onun gönlünde müziğin yeri ayrıydı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.

İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan 'Kükredi Çimenler' ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 

Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulmaya başladı. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

Edip Akbayram Neden Yoğun Bakıma Alındı?

Edip Akbayram Neden Yoğun Bakıma Alındı?

Ünlü sanatçı Edip Akbayram’ın geçirdiği bir kaza sonucu yoğun bakıma alındı. Bu gelişmenin ardından ünlü şarkıcı kısa sürede gündem oldu.

Edip Akbayram'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Edip Akbayram'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, bir düşme sonucu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde iç kanaması olduğu belirlenen Akbayram yoğun bakıma alınırken, usta sanatçının tedavisinin devam ettiği duyuruldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın