Edip Akbayram Kimdir? Yoğun Bakıma Alınan Usta Sanatçı Hakkında Merak Edilenler

Edip Akbayram çocukluk yıllarında başladığı müzik tutkusunun peşini bırakmadı. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söyledi. İlk plağı ''Kendim Ettim Kendim Buldum''u da yine bu yıllarda yaptı. İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak da 'Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası' ve 'Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler' başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

Gaziantep'ten sonraki adresi ise Adana oldu. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestra ile ilk kez sahneye çıktığı kent olarak tarihe geçti. Daha sonra burada 'Beyaz Saray' adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.

1968 yılında liseden mezun olduktan sonra İstanbul'un yolunu tuttu. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Ancak onun gönlünde müziğin yeri ayrıydı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.

İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan 'Kükredi Çimenler' ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulmaya başladı. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.