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Selma Aliye Kavaf Kimdir? Manisa Milletvekili DEVA Partisi'nden Neden İstifa Etti?

Selma Aliye Kavaf Kimdir? Manisa Milletvekili DEVA Partisi'nden Neden İstifa Etti?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 17:26

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Selma Aliye Kavaf'ın hayatı ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Selma Aliye Kavaf kimdir, DEVA Partisi'nden neden ayrıldı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Selma Aliye Kavaf Kimdir?

Selma Aliye Kavaf Kimdir?

1962 yılında Denizli’de dünyaya gelen Selma Aliye Kavaf, lise eğitimini Denizli Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi için Ankara'ya giden Kavaf, 1985 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 

Diplomasını aldıktan sonra 1991 yılına kadar özel dershanelerde öğretmenlik yapan Kavaf, 1991-2002 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde öğretmen olarak çalıştı. Daha sonra politikaya atılarak çeşitli görevlerde bulunan Selma Aliye Kavaf evli ve 1 çocuk annesidir.

Selma Aliya Kavaf Siyasi Hayatı

Selma Aliya Kavaf Siyasi Hayatı

Selma Aliye Kavaf'ın siyasi kariyeri, 2002 yılında Ak Parti'den (Adalet ve Kalkınma Partisi) Denizli Milletvekili adayı olmasıyla başladı. Bir yıl sonrasında ise Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığı'nı üstlendi. 

2007 yılında milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak seçildi. Yasama döneminde TBMM Peru Dostluk Grubu Başkanlığı ve Sağlık Komisyonu Sözcülüğü görevlerini üstlendi. İki yıl sonrasında ise Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Görev süresi boyunca Kongo, Ürdün, Arnavutluk Karma Ekonomik Konsey Başkanı olarak çalıştı.

Bakanlık görevinin ardından siyasete ara verdi. Daha sonra 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü'nde tezli yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans programını tamamladıktan sonra 2015 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktoraya aşladı.

Selma Aliye Kavaf Neden Gündem Oldu?

Selma Aliye Kavaf Neden Gündem Oldu?

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, 8 Ocak 2025 tarihinde DEVA Partisi'nden ayrıldığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte Kavaf kısa sürede gündem oldu.

Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden Neden İstifa Etti?

Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden Neden İstifa Etti?

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Selma Aliye Kavaf, kurucusu olmaktan büyük gurur duyduğu ve 4 yıldır büyük bir özveriyle emek verdiği DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını fakat parti yönetiminin, çatı grup ve çatı parti organizasyonu içinde yer almaya karar verdiğini gerekçe göstererek DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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