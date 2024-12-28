İnan Akgün Alp Kimdir? CHP Kars Milletvekili Neden İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi?
İnan Akgün Alp Kimdir? CHP Kars Milletvekili Neden İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi?
CHP'nin 21 yıl sonra milletvekili çıkardığı Kars'tan Meclis'e girmeyi başaran İnan Akgün Alp, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu gelişmenin ardından birçok kişi İnan Akgün Alp'in hayatını ve kim olduğunu araştırmaya başladı.
Peki, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden disiplin kuruluna sevk edildi? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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İnan Akgün Alp Kimdir?
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İnan Akgün Alp'in Neden İhracı Talep Ediliyor?
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp Neden Gündem Oldu?
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