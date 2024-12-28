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İnan Akgün Alp Kimdir? CHP Kars Milletvekili Neden İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi?

İnan Akgün Alp Kimdir? CHP Kars Milletvekili Neden İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 17:58

CHP'nin 21 yıl sonra milletvekili çıkardığı Kars'tan Meclis'e girmeyi başaran İnan Akgün Alp, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu gelişmenin ardından birçok kişi İnan Akgün Alp'in hayatını ve kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden disiplin kuruluna sevk edildi? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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İnan Akgün Alp Kimdir?

İnan Akgün Alp Kimdir?

İnan Akgün Alp, 1977 yılında Kars'ta dünya gelmiş Türk avukat ve siyasetçidir. Lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan İnan Akgün Alp, Kars, İstanbul ve Ankara'da serbest avukatlık yaptı. 

Daha sonra Kars Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkan Vekilliğinin yanı sıra Kars Çevre ve Kent Hukuk Derneği Başkanlığı görevlerini üstlendi. TBMM Anayasa Komisyonu üyesi olarak da görev yapmaya devam eden İnan Akgün Alp 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kars milletvekilidir.

İnan Akgün Alp'in Neden İhracı Talep Ediliyor?

İnan Akgün Alp'in Neden İhracı Talep Ediliyor?

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçe olarak ise İnan Akgün Alp’in geçen hafta Sarıkamış CHP İlçe Kongresi'nde İl Başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp Neden Gündem Oldu?

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp Neden Gündem Oldu?

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Anka Haber Ajansı'nın aktardığı gelişmeye göre, Parti Meclisi toplantısında geçen hafta sonu Kars Sarıkamış İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma da gündeme geldi.

Toplantıda, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in İl Başkanı Onur Uludaşdemir’e yönelik ifadeleri tartışma konusu oldu. Alp’in tartışmada kullandığı ifadeler sebebiyle disipline sevki oylandı. Parti Meclisi, oy birliği ile İnan Akgün Alp'i kesin ihraç istemiyle Yüksek Displin Kurulu'na sevk etti.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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