Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem Kimdir? Genç Başkan Hakkında Merak Edilenler
Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem Kimdir? Genç Başkan Hakkında Merak Edilenler
Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştı. Terim kulüp başkanı ile bir araya gelirken, sosyal medyada o anlar çok konuşuldu. Birçok kişi Al-Shabab'ın genç başkanının hayatını araştırmaya başladı.
Peki, Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem kimdir? İşte detaylar...
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Mohamad Almunajem Kimdir?
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Al-Shabab Başkanı Ne İş Yapıyor?
Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, teknoloji ve iş dünyasında elde ettiği başarıları futbolda da göstermek istiyor. Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren genç başkan, önemli transferlerle kulübü daha ileriye taşımayı hedefliyor.
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