Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem Kimdir? Genç Başkan Hakkında Merak Edilenler

Mohamad Almunajem genç yaşında çeşitli sektörlerde çalışarak iş dünyasında birçok tecrübe edindi. İlk olarak bir Fransız gıda şirketinde dağıtım asistanı olarak görev yaptı. Sonrasında ise aile şirketi Almunajem Foods Company’de muhasebeci olarak çalışmaya başladı ve finansal yönetim anlamında kendini geliştirdi. Ayrıca bu deneyimlerini, bir yatırım şirketinde analist olarak sürdürerek yatırım planlaması ve stratejik yönetim gibi konularda da uzmanlaştı.

Teknolojiye ilgisi olan Almunajem, 2018 yılında Azom Technologies'i kurdu ve bu şirket, Suudi Arabistan'ın teknoloji sektöründe adından söz ettirdi. Ayrıca 22 yaşındayken 'Daleni' adlı uygulamayı kurdu. 2023 yılında ise Al-Shabab Futbol Kulübü başkanı olarak görevine başladı.