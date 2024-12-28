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Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem Kimdir? Genç Başkan Hakkında Merak Edilenler

Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem Kimdir? Genç Başkan Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 13:12

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştı. Terim kulüp başkanı ile bir araya gelirken, sosyal medyada o anlar çok konuşuldu. Birçok kişi Al-Shabab'ın genç başkanının hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem kimdir? İşte detaylar...

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Mohamad Almunajem Kimdir?

Mohamad Almunajem Kimdir?

29 yaşındaki Mohamad Almunajem, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab Futbol Kulübü'nün başkanı olarak görev yapıyor. Genç yaşına rağmen kulübü başarılı bir şekilde yönettiği söylenen Almunajem, spor ve iş dünyasında da öncü bir lider olarak tanınıyor.

Al-Shabab Başkanı Ne İş Yapıyor?

Al-Shabab Başkanı Ne İş Yapıyor?

Mohamad Almunajem genç yaşında çeşitli sektörlerde çalışarak iş dünyasında birçok tecrübe edindi. İlk olarak bir Fransız gıda şirketinde dağıtım asistanı olarak görev yaptı. Sonrasında ise aile şirketi Almunajem Foods Company’de muhasebeci olarak çalışmaya başladı ve finansal yönetim anlamında kendini geliştirdi. Ayrıca bu deneyimlerini, bir yatırım şirketinde analist olarak sürdürerek yatırım planlaması ve stratejik yönetim gibi konularda da uzmanlaştı.

Teknolojiye ilgisi olan Almunajem, 2018 yılında Azom Technologies'i kurdu ve bu şirket, Suudi Arabistan'ın teknoloji sektöründe adından söz ettirdi. Ayrıca 22 yaşındayken 'Daleni' adlı uygulamayı kurdu. 2023 yılında ise Al-Shabab Futbol Kulübü başkanı olarak görevine başladı.

Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, teknoloji ve iş dünyasında elde ettiği başarıları futbolda da göstermek istiyor. Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren genç başkan, önemli transferlerle kulübü daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Al-Shabab Başkanı Mohamad Almunajem, teknoloji ve iş dünyasında elde ettiği başarıları futbolda da göstermek istiyor. Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren genç başkan, önemli transferlerle kulübü daha ileriye taşımayı hedefliyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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