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Ata Caner Çerçioğlu Kimdir? Miray Daner'in Sevgilisi Olan İş İnsanı Hakkında Merak Edilenler

Ata Caner Çerçioğlu Kimdir? Miray Daner'in Sevgilisi Olan İş İnsanı Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 15:44

Ünlü oyuncu Miray Daner, Instagram'a koyduğu fotoğrafla çok konuşuldu. Bu paylaşımın ardından pek çok kişi Ata Caner Çerçioğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Miray Daner'in sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Ata Caner Çerçioğlu Kimdir?

Ata Caner Çerçioğlu Kimdir?

Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ankara’da tamamlayan Çerçioğlu, lise eğitimini ise Aydın Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi için İzmir'e giden Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin hemen ardından ABD’ye giderek master yaptı. 

Eğitimini tamamlayıp ülkesine döndükten sonra kurumsal hayatta görev almaya başlayan Ata Caner Çerçioğlu'nun annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, babası ise Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercan Çerçioğlu'dur.

Ata Caner Çerçioğlu Ne İş Yapıyor?

Ata Caner Çerçioğlu Ne İş Yapıyor?

Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmaya devam eden Ata Caner Çerçioğlu, kurumsal hayatta aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca Çerçioğlu, Haziran 2023'te Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na seçilmiştir.

Ata Caner Çerçioğlu Neden Gündem Oldu?

Ata Caner Çerçioğlu Neden Gündem Oldu?

Ünlü oyuncu Miray Daner, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Ata Caner Çerçioğlu da gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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