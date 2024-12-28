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Enis Destan Kimdir? Enis Destan ve Nişanlısı Arzum Kuruçalı Hakkında Merak Edilenler

Enis Destan Kimdir? Enis Destan ve Nişanlısı Arzum Kuruçalı Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 09:59

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan ise yaptığı paylaşımlarla gelinine ağır ithamlarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı kim ve ne iş yapıyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Enis Destan Kimdir?

Enis Destan Kimdir?

Enis Destan, 15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu, futbola Altınordu'da başladı. Santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcu, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli forma şansı bulmaya başladı. 

24 Ocak 2022 tarihinde ise 600 bin euro bonservis bedeli karşılığında Bordo-Mavili ekibin yolunu tuttu. 29 Mart 2021 tarihinde de ilk defa Şenol Güneş tarafından Türkiye A Millî Takımı'na davet edildi.

Trabzonspor'da top koşturan Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'da top koşturan Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Eşiyle birlikte oğlunun nişanına gitmediklerini söyleyen Gül Destan, gelinin yaşına dikkat çekerek bu birlikteliği onaylamadığını ifade etti. Bu paylaşımın ardından Enis Destan'ın nişanlısı Arzum Kuruçalı hakkında araştırmalar başladı.

Arzum Kuruçalı Kimdir?

Arzum Kuruçalı Kimdir?

Gündeme bomba gibi düşen nişan haberinin ardından Enis Destan'ın nişanlısı kim sorusu çok soruluyor. 1992 doğumlu olan Arzum Kuruçalı, İzmir Urla'da yaşıyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Arzum Kuruçalı pilates eğitmenliği yapıyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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