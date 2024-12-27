Trabzonspor Teknik Direktörleri, TFF ve MHK'yı Eleştiren Enis Destan'ın Annesinin Hedefinde Bu Kez Gelini Var

Enis Destan'ın Trabzonspor'da takımla birlikte geçirdiği zorlu dönemleri hepimiz biliyoruz. Genç oyuncu takımın ligdeki durumuna paralel olarak form düşüklüğü yaşıyor. Sosyal medyada eleştiriler ya da oynatılmama durumlarında ise annesinin storyleri aracılığıyla ettiği sitemleri görüyoruz. Bu kez Enis'in hedefinde ise bambaşka biri vardı. Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile önceki akşam nişanlandı. Annesi de bu nişanı hedef aldı.