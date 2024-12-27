Trabzonspor Teknik Direktörleri, TFF ve MHK'yı Eleştiren Enis Destan'ın Annesinin Hedefinde Bu Kez Gelini Var
Trabzonspor Teknik Direktörleri, TFF ve MHK'yı Eleştiren Enis Destan'ın Annesinin Hedefinde Bu Kez Gelini Var
Enis Destan'ın Trabzonspor'da takımla birlikte geçirdiği zorlu dönemleri hepimiz biliyoruz. Genç oyuncu takımın ligdeki durumuna paralel olarak form düşüklüğü yaşıyor. Sosyal medyada eleştiriler ya da oynatılmama durumlarında ise annesinin storyleri aracılığıyla ettiği sitemleri görüyoruz. Bu kez Enis'in hedefinde ise bambaşka biri vardı. Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile önceki akşam nişanlandı. Annesi de bu nişanı hedef aldı.
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Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'la ilgili annesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara denk geldiyseniz bu habere çok şaşırmayacaksınız.
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Enis'in annesinin bu kez hedefi Enis'in geçtiğimiz gün nişanlandığı Arzum Kuruçalı'ydı. Kuruçalı'nın elbisesiyle ilgili yorumları Gül Destan'ın oldukça sertti.
Gelinin yaşından kıyafetine kadar eleştirilerde bulunan Gül Destan kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşmeyi başardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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