onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonspor Teknik Direktörleri, TFF ve MHK'yı Eleştiren Enis Destan'ın Annesinin Hedefinde Bu Kez Gelini Var

Trabzonspor Teknik Direktörleri, TFF ve MHK'yı Eleştiren Enis Destan'ın Annesinin Hedefinde Bu Kez Gelini Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2024 - 00:38

Enis Destan'ın Trabzonspor'da takımla birlikte geçirdiği zorlu dönemleri hepimiz biliyoruz. Genç oyuncu takımın ligdeki durumuna paralel olarak form düşüklüğü yaşıyor. Sosyal medyada eleştiriler ya da oynatılmama durumlarında ise annesinin storyleri aracılığıyla ettiği sitemleri görüyoruz. Bu kez Enis'in hedefinde ise bambaşka biri vardı. Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile önceki akşam nişanlandı. Annesi de bu nişanı hedef aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'la ilgili annesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara denk geldiyseniz bu habere çok şaşırmayacaksınız.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'la ilgili annesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara denk geldiyseniz bu habere çok şaşırmayacaksınız.

Gül Destan, kısa süre önce oğlunun zehirlendiğini ima ederek gündem yaratmıştı.

Daha önce de Abdullah Avcı'yı hedef almıştı.

Enis'in annesinin bu kez hedefi Enis'in geçtiğimiz gün nişanlandığı Arzum Kuruçalı'ydı. Kuruçalı'nın elbisesiyle ilgili yorumları Gül Destan'ın oldukça sertti.

Enis'in annesinin bu kez hedefi Enis'in geçtiğimiz gün nişanlandığı Arzum Kuruçalı'ydı. Kuruçalı'nın elbisesiyle ilgili yorumları Gül Destan'ın oldukça sertti.

Gelinin yaşından kıyafetine kadar eleştirilerde bulunan Gül Destan kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşmeyi başardı.

Gelinin yaşından kıyafetine kadar eleştirilerde bulunan Gül Destan kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşmeyi başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın