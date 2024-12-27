İspanyol Gazeteci Mauro Icardi'yi Aldatan Wanda Nara ile Keita Balde'nin Görüntülerini Yayınladı

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin olaylı ilişkisi artık mahkeme koridorlarına taşındı. Icardi'nin uluslararası bir figür olması nedeniyle de Türkiye, Arjantin, İspanya, İtalya magazin gündemlerini de ikili süslüyor. Son olarak Icardi'nin Keita Balde ile aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Icardi'nin mahkemeye görüntüler sunduğunu da öğrenmiştik. Son bilgi ise İspanya'dan geldi...

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