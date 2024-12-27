İspanyol Gazeteci Mauro Icardi'yi Aldatan Wanda Nara ile Keita Balde'nin Görüntülerini Yayınladı
İspanyol Gazeteci Mauro Icardi'yi Aldatan Wanda Nara ile Keita Balde'nin Görüntülerini Yayınladı
Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin olaylı ilişkisi artık mahkeme koridorlarına taşındı. Icardi'nin uluslararası bir figür olması nedeniyle de Türkiye, Arjantin, İspanya, İtalya magazin gündemlerini de ikili süslüyor. Son olarak Icardi'nin Keita Balde ile aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Icardi'nin mahkemeye görüntüler sunduğunu da öğrenmiştik. Son bilgi ise İspanya'dan geldi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mauro Icardi'nin ayrıldığı Wanda Nara ile hukuksal mücadelesi son hız devam ediyor. Icardi'nin son olarak mahkemeye Wanda Nara ile aldatıldığı Keita Balde'nin görüntülerini verdiği söylenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iddiaya bugün İspanya'dan kanıtlı bir destek geldi. Ünlülerin özel hayatlarıyla ilgili bilgileri yayınlamasıyla ünlenen Juariu ikilinin yazışmalarını paylaştı.
Icardi'nin Wanda Nara'ya gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı: "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?"
Konuşmanın devamında, Icardi'nin WhatsApp üzerinden Wanda Nara'ya Keita Balde ile banyodaki görüntülerini gönderdiği ve şu ifadeleri yazdığı ekran görüntüleri ortaya çıktı: "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın