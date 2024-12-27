Futbol Topları Neden Beşgen ve Altıgen Parçalardan Oluşur?

Bir zamanlar domuz mesanelerinden yapılan futbol topları, bugün mükemmel bir mühendislik tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Futbol maçlarında o siyah-beyaz top sahada dönerken gözünüz mutlaka desenlerine takılmıştır. Sahiden, neden özellikle beşgen ve altıgen kullanılıyor? Sorunun cevabı, tarihin derinliklerinden modern mühendisliğe uzanan hikayede gizli. Gelin bakalım.