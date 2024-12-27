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Futbol Topları Neden Beşgen ve Altıgen Parçalardan Oluşur?

Futbol Topları Neden Beşgen ve Altıgen Parçalardan Oluşur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 14:57

Bir zamanlar domuz mesanelerinden yapılan futbol topları, bugün mükemmel bir mühendislik tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Futbol maçlarında o siyah-beyaz top sahada dönerken gözünüz mutlaka desenlerine takılmıştır. Sahiden, neden özellikle beşgen ve altıgen kullanılıyor?  Sorunun cevabı, tarihin derinliklerinden modern mühendisliğe uzanan hikayede gizli. Gelin bakalım.

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Her şey, 1844 yılında Charles Goodyear’ın vulkanize kauçuğu icat etmesiyle değişti. 1855’te ilk kauçuk futbol topu üretildi ve topun daha dayanıklı ve yuvarlak hale gelmesini sağladı.

Her şey, 1844 yılında Charles Goodyear’ın vulkanize kauçuğu icat etmesiyle değişti. 1855’te ilk kauçuk futbol topu üretildi ve topun daha dayanıklı ve yuvarlak hale gelmesini sağladı.

H.J. Lindon ise 1862’de şişirilebilir kauçuk mesane kullanarak topun yuvarlak şeklini daha stabil hale getirdi.

1951’e gelindiğinde, beyaz deri toplar standart hale geldi. Görünürlüğü artırmak için kış maçlarında turuncu toplar bile üretilmeye başlandı. Ancak hala o ikonik siyah-beyaz tasarım ortalarda yoktu.

1951’e gelindiğinde, beyaz deri toplar standart hale geldi. Görünürlüğü artırmak için kış maçlarında turuncu toplar bile üretilmeye başlandı. Ancak hala o ikonik siyah-beyaz tasarım ortalarda yoktu.

Bugün bildiğimiz siyah-beyaz desenli futbol topu, ilk kez 1970 Dünya Kupası’nda Adidas Telstar modeliyle sahalara çıktı. Televizyon yayınlarının siyah-beyaz olduğu bu dönemde, futbol topunun sahada daha net görünebilmesi gerekiyordu.

Bugün bildiğimiz siyah-beyaz desenli futbol topu, ilk kez 1970 Dünya Kupası’nda Adidas Telstar modeliyle sahalara çıktı. Televizyon yayınlarının siyah-beyaz olduğu bu dönemde, futbol topunun sahada daha net görünebilmesi gerekiyordu.

İşte bu nedenle beyaz altıgenler ve siyah beşgenler, topun desenini oluşturdu.

Tasarımın bir diğer avantajı da futbolcular için oldu. Siyah beşgen desenler, oyuncuların topun dönüş hareketini daha kolay takip etmelerini sağladı. Bu sayede topa daha kontrollü ve isabetli vuruşlar yapabildiler.

Tasarımın bir diğer avantajı da futbolcular için oldu. Siyah beşgen desenler, oyuncuların topun dönüş hareketini daha kolay takip etmelerini sağladı. Bu sayede topa daha kontrollü ve isabetli vuruşlar yapabildiler.

32 panelden oluşan tasarım, 20 altıgen ve 12 beşgenden oluşuyordu. Bu düzen, topun daha yuvarlak ve aerodinamik olmasına katkı sağladı ve yıllarca futbol sahalarının vazgeçilmezi haline geldi.

32 panelden oluşan tasarım, 20 altıgen ve 12 beşgenden oluşuyordu. Bu düzen, topun daha yuvarlak ve aerodinamik olmasına katkı sağladı ve yıllarca futbol sahalarının vazgeçilmezi haline geldi.
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Günümüzde ise klasik siyah-beyaz futbol topları yerini daha farklı ve teknolojik tasarımlara bıraktığını görebiliyoruz.

Günümüzde ise klasik siyah-beyaz futbol topları yerini daha farklı ve teknolojik tasarımlara bıraktığını görebiliyoruz.

Ancak bu ikonik tasarım, futbol tarihinin sembollerinden biri olarak her zaman hatırlanacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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