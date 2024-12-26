Trafik Işıklarının Rengi Neden Kırmızı, Sarı ve Yeşil Olarak Belirlendi?
Trafik Işıklarının Rengi Neden Kırmızı, Sarı ve Yeşil Olarak Belirlendi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trafik ışıklarının hikayesi, tren yollarına kadar uzanıyor. İlk başta, tren sinyallerinde kırmızı dur, beyaz geç ve yeşil dikkat anlamına geliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak kısa süre içinde büyük bir sorun ortaya çıktı, beyaz ışık geceleri yıldız ışıklarıyla karıştırılıyordu. Tren makinistleri, açık olduğunu sanarak yanlış sinyalleri takip ediyordu.
Bu yüzden demiryolu şirketleri beyazı kaldırarak yeşil rengini "geç" anlamında kullanmaya başladı. Sarı ise kolayca ayırt edilebildiği için "dikkat" sinyali olarak standart hale geldi.
Kırmızı renginin seçilmesinin arkasında bilim var! Kırmızı, en uzun dalga boyuna sahip renklerden biridir. Bu özellik, kırmızının havada daha az dağılmasını ve daha uzak mesafelerden görülebilmesini sağlar.
Ancak iş sadece bilimle sınırlı değil. Kırmızı aynı zamanda tehlike, kan ve dur işareti gibi doğal uyarı sembolleriyle de ilişkilendiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı, kırmızıdan daha kısa ama yeşilden daha uzun bir dalga boyuna sahip. Bu özelliği, sürücülere yaklaşan bir durma ihtimalini haber vermek için neredeyse mükemmel.
Yeşil, en kısa dalga boyuna sahip renklerden biri ve insan gözü için doğal bir dinlendirici. Ayrıca yeşil, "yol açık" mesajını vermek için tren yollarında zaten kullanılıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın