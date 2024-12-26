Trafik Işıklarının Rengi Neden Kırmızı, Sarı ve Yeşil Olarak Belirlendi?

Gün içinde defalarca trafik ışıklarında durur, bekler ve geçeriz. Ancak bu ışıkların neden kırmızı, sarı ve yeşil olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında bu renklerin seçimi, hem bilimsel hem de tarihi nedenlere dayanıyor. İşin içinde beklenmedik detaylar var! Gelin bakalım...

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