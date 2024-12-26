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Trafik Işıklarının Rengi Neden Kırmızı, Sarı ve Yeşil Olarak Belirlendi?

Trafik Işıklarının Rengi Neden Kırmızı, Sarı ve Yeşil Olarak Belirlendi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 15:09

Gün içinde defalarca trafik ışıklarında durur, bekler ve geçeriz. Ancak bu ışıkların neden kırmızı, sarı ve yeşil olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında bu renklerin seçimi, hem bilimsel hem de tarihi nedenlere dayanıyor. İşin içinde beklenmedik detaylar var! Gelin bakalım...

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Trafik ışıklarının hikayesi, tren yollarına kadar uzanıyor. İlk başta, tren sinyallerinde kırmızı dur, beyaz geç ve yeşil dikkat anlamına geliyordu.

Trafik ışıklarının hikayesi, tren yollarına kadar uzanıyor. İlk başta, tren sinyallerinde kırmızı dur, beyaz geç ve yeşil dikkat anlamına geliyordu.

Ancak kısa süre içinde büyük bir sorun ortaya çıktı, beyaz ışık geceleri yıldız ışıklarıyla karıştırılıyordu. Tren makinistleri, açık olduğunu sanarak yanlış sinyalleri takip ediyordu.

Ancak kısa süre içinde büyük bir sorun ortaya çıktı, beyaz ışık geceleri yıldız ışıklarıyla karıştırılıyordu. Tren makinistleri, açık olduğunu sanarak yanlış sinyalleri takip ediyordu.

Bu yüzden demiryolu şirketleri beyazı kaldırarak yeşil rengini "geç" anlamında kullanmaya başladı. Sarı ise kolayca ayırt edilebildiği için "dikkat" sinyali olarak standart hale geldi.

Bu yüzden demiryolu şirketleri beyazı kaldırarak yeşil rengini "geç" anlamında kullanmaya başladı. Sarı ise kolayca ayırt edilebildiği için "dikkat" sinyali olarak standart hale geldi.

Kırmızı renginin seçilmesinin arkasında bilim var! Kırmızı, en uzun dalga boyuna sahip renklerden biridir. Bu özellik, kırmızının havada daha az dağılmasını ve daha uzak mesafelerden görülebilmesini sağlar.

Ancak iş sadece bilimle sınırlı değil. Kırmızı aynı zamanda tehlike, kan ve dur işareti gibi doğal uyarı sembolleriyle de ilişkilendiriliyor.

Yani kırmızı renginin seçilmesi, bir yandan bilimsel gereklilik, bir yandan da kültürel alışkanlık.

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Sarı, kırmızıdan daha kısa ama yeşilden daha uzun bir dalga boyuna sahip. Bu özelliği, sürücülere yaklaşan bir durma ihtimalini haber vermek için neredeyse mükemmel.

Yeşil, en kısa dalga boyuna sahip renklerden biri ve insan gözü için doğal bir dinlendirici. Ayrıca yeşil, "yol açık" mesajını vermek için tren yollarında zaten kullanılıyordu.

Yeşil, en kısa dalga boyuna sahip renklerden biri ve insan gözü için doğal bir dinlendirici. Ayrıca yeşil, "yol açık" mesajını vermek için tren yollarında zaten kullanılıyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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