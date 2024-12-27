Otel Banyolarında Telefon Bulunmasının Öğrenince Mantıklı Gelecek Sebebi

Bir otele yerleştiniz, odanızı keşfederken banyoda bir telefon olduğunu fark ettiniz. İlk tepkiniz muhtemelen, “Burada telefonun ne işi var?” oldu, değil mi? Aslında banyolardaki telefonların varlığı oldukça mantıklı ve bu durumun birkaç önemli sebebi var! Peki neymiş? Gelin beraber bakalım!