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Fatih Terim Resmen Al Shabab'da: "Ben Hiç Geri Çekilmem" Diyerek Son Anda Bile Gündem Yaratmayı Başardı!

Fatih Terim Resmen Al Shabab'da: "Ben Hiç Geri Çekilmem" Diyerek Son Anda Bile Gündem Yaratmayı Başardı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 15:43

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Fatih Terim, son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırdıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ın yeni teknik direktörü oldu. Türk futbolunun efsane ismi, 6 aylık bir sözleşmeyle Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab ile anlaşma imzaladı. Kulüp, Terim'in teknik direktörlük görevine getirildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı etkileyici bir paylaşım ile duyurdu. Türkiye’den ayrılmadan önce kameramanların çekim için geri çekilmesini istemesi üzerine verdiği tepki ise viral oldu.

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Al Shabab, sosyal medya hesaplarından paylaştığı yapay zeka destekli bir videoyla efsane isim Fatih Terim’in göreve getirildiğini açıkladı.

Al Shabab, sosyal medya hesaplarından paylaştığı yapay zeka destekli bir videoyla efsane isim Fatih Terim’in göreve getirildiğini açıkladı.

"Merhaba İmparator"👇

Fatih Terim, Türkiye’den ayrılmadan önce kameralara verdiği açıklamalarla dikkat çekti. Kendine özgü tarzını koruyan Terim, son anında bile gündem yaratmayı başardı.

Fatih Terim, Türkiye’den ayrılmadan önce kameralara verdiği açıklamalarla dikkat çekti. Kendine özgü tarzını koruyan Terim, son anında bile gündem yaratmayı başardı.

Kameramanların çekim için geri çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Terim, "Ben hiç geri çekilmem" diyerek yine farkını ortaya koydu.

Kameramanların çekim için geri çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Terim, "Ben hiç geri çekilmem" diyerek yine farkını ortaya koydu.

Terim'in viral olan o anları👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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