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Goygoy
Nişanlanan Kerem Aktürkoğlu'nun Mutluluğundan Mizah Çıkaran Goygoycular

Nişanlanan Kerem Aktürkoğlu'nun Mutluluğundan Mizah Çıkaran Goygoycular

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.12.2024 - 12:50

Hakem, federasyon, kulüpler arasında gergin geçen futbolumuzda geçtiğimiz gün herkesi mutlu eden bir olay yaşandı. Özel hayatı merak edilen Benfica'nın ve milli takımımızın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girmeye adım attı. Tüm gerginliklerin içine böyle hayırlı bir iş girince Twitter'daki mizahşörlerin de elleri boş durmadı.

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Komplo teorileri geldi.

Komplo teorileri geldi.
twitter.com

Düğün senaryoları tartışıldı.

Nişandaki bazı kareler de dillere düştü.

Nişandaki bazı kareler de dillere düştü.
twitter.com

BAY fanları da kara kara düşünmeye başladı.

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twitter.com
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Onsuz parti olmaz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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