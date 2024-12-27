Nişanlanan Kerem Aktürkoğlu'nun Mutluluğundan Mizah Çıkaran Goygoycular
Nişanlanan Kerem Aktürkoğlu'nun Mutluluğundan Mizah Çıkaran Goygoycular
Hakem, federasyon, kulüpler arasında gergin geçen futbolumuzda geçtiğimiz gün herkesi mutlu eden bir olay yaşandı. Özel hayatı merak edilen Benfica'nın ve milli takımımızın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girmeye adım attı. Tüm gerginliklerin içine böyle hayırlı bir iş girince Twitter'daki mizahşörlerin de elleri boş durmadı.
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Komplo teorileri geldi.
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Nişandaki bazı kareler de dillere düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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